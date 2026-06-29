Der jetzt veröffentlichte Jahresbericht 2025 zeigt eine weiterhin hohe Nachfrage nach Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderung. Erstmals hat das Sozialwerk St. Georg mit zahlreichen Einrichtungen auch im Sauerland mehr als 5.500 Menschen mit Assistenzbedarf begleitet. Die Zahl der Klienten stieg auf 5.504 und damit um 411 gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wächst seit Jahren das ambulant betreute Wohnen: Dort unterstützt das Sozialwerk inzwischen 2.192 Menschen dabei, selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung zu leben.

„Immer mehr Menschen mit Behinderung möchten selbstbestimmt leben und die dafür notwendige Unterstützung erhalten. Diese Entwicklung stellt die gesamte Eingliederungshilfe vor große Herausforderungen. Die entscheidende Frage ist für uns, wie wir Menschen auch in Zukunft so begleiten können, wie sie es brauchen“, sagt Wolfgang Meyer, Vorsitzender der Geschäftsführung des Sozialwerk St. Georg.

Auch die Pflege sowie die Kinder- und Jugendhilfe verzeichneten 2025 weitere Zuwächse. Der steigende Unterstützungsbedarf zeigt sich damit in nahezu allen Arbeitsfeldern des Unternehmens.

Antworten auf die Herausforderungen der Sozialwirtschaft

Fachkräftemangel, komplexere Unterstützungsbedarfe und steigende Anforderungen an Teilhabe verändern die Sozialwirtschaft nachhaltig. Im Jahresbericht zeigt das Sozialwerk St. Georg, wie es auf diese Entwicklungen reagiert und seine Angebote weiterentwickelt.

Im Mittelpunkt stehen neue Wohn- und Unterstützungsformen, Digitalisierung und Assistive Technik sowie die Frage, wie soziale Dienstleistungen auch künftig verlässlich gestaltet werden können. Zudem beschreibt die neue Personalstrategie, wie gute soziale Arbeit unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen langfristig ermöglicht werden soll.

Investitionen in die Zukunft

Die Zahl der Mitarbeiter stieg 2025 auf 2.700 Beschäftigte. Gleichzeitig investierte das Sozialwerk mehr als fünf Millionen Euro in neue Angebote, Gebäude und Zukunftsprojekte. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief insgesamt stabil. Eine hohe Auslastung der Angebote sowie gezielte Investitionen bildeten die Grundlage für die positive Entwicklung des Unternehmens.

Wichtige Weichenstellungen für die Zukunft

2025 war zugleich ein Jahr wichtiger strategischer Entscheidungen. Mit dem Rechtsformwechsel vom eingetragenen Verein zur gemeinnützigen GmbH wurde die Grundlage geschaffen, das Sozialwerk St. Georg langfristig stabil und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit der Stiftung Sozialwerk St. Georg als alleiniger Gesellschafterin bildet die neue Struktur die Basis für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Der Jahresbericht richtet den Blick darüber hinaus auf die Menschen, die das Sozialwerk gestalten. Er berichtet aus den Bereichen Wohnen, Arbeit und Beschäftigung, Kinder- und Jugendhilfe, Pflege, Spiritualität und inklusives Miteinander und zeigt, wie Teilhabe im Alltag gelingt.

Den Jahresbericht 2025 finden Sie hier: https://2025.sozialwerk-st-georg.de

Über das Sozialwerk St. Georg

Das Sozialwerk St. Georg ist ein dezentral aufgestelltes soziales Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Gelsenkirchen und rund 150 Standorten in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens. Rund 2.700 Mitarbeiter erbringen Dienstleistungen für etwa 5.500 Menschen mit Assistenzbedarf. Die Angebote umfassen die Bereiche Wohnen und Leben, Arbeit und Beschäftigung, Alltag und Freizeit, Begleitung und Orientierung, Pflege sowie Bildung und Beratung. Das Sozialwerk St. Georg ist korporatives Mitglied im Caritasverband für das Bistum Essen e.V.

Weitere Informationen: www.gemeinsam-anders-stark.de