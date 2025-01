Soziales Engagement junger Menschen mit Social Award ausgezeichnet

Die Volksbank Sauerland setzt ein starkes Zeichen der Anerkennung für Schülerinnen und Schüler, die sich durch ihr bemerkenswertes soziales Engagement auszeichnen. Bei der Preisverleihung in der Kleinen Freiheit in Fleckenberg (am Dienstagabend) wurden die Gewinner des Social Awards 2024 gefeiert.

Die Volksbank Sauerland ehrte Jugendliche, die sich über das Normale hinaus für die Gesellschaft einsetzen. Der Social Award wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren, die sich durch ihr freiwilliges Engagement besonders hervortun. „Als Genossenschaftsbank legen wir besonderen Wert darauf, das soziale Engagement junger Menschen zu fördern und nachdrücklich zu unterstützen“, betonte Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland.

Schülerinnen der AG „Schule ohne Rassismus mit Courage“ am Gymnasium Meschede nehmen den Social Award von Jörg Werdite (Vorstandsreferent) und Pressesprecher Frank Segref entgegen. Foto: Volksbank Sauerland

In diesem Jahr wurde die AG „Schule ohne Rasismus mit Courage“ am Gymnasium Meschede, der Wahlpflichtkurs „Wir für die anderen“ der Schule am Wilzenberg, die Schülervertretung der Lessing Realschule Grevenbrück sowie Maya Fischer & Leonie Trenkamp für das Projekt Lächelndes Herzchen an der Sekundarschule Medebach-Winterberg mit dem begehrten Social Award ausgezeichnet. Die Preisträger erhalten eine Siegprämie von jeweils 500 Euro.

(v.l.) Maya Fischer und Leonie Trenkamp für das Projekt Lächelndes Herzchen an der Sekundarschule Medebach-Winterberg nehmen den Social Award von Jörg Werdite (Vorstandsreferent) und Pressesprecher Frank Segref entgegen. Foto: Volksbank Sauerland

Maya und Leonie haben das Projekt „Lächelndes Herzchen“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projekts unterstützen sie einen Pflegedienst, indem sie den Pflegebedürftigen kleine Aufmerksamkeiten wie Feiertagsdeko oder selbstgebackene Kekse überreichen, um ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“-AG am Gymnasium der Stadt Meschede besteht seit sechs Jahren und setzt sich aktiv für Toleranz und Gerechtigkeit in der Schule ein. Im Schulalltag werden regelmäßig Aktionen gestartet, um auf Themen wie Rassismus, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit aufmerksam zu machen. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der Sensibilisierung für verschiedene Themen.

Schüler vom Wahlpflichtkurs „Wir für die anderen“ der Schule am Wilzenberg nehmen den Social Award von Jörg Werdite (Vorstandsreferent) und Pressesprecher Frank Segref entgegen. Foto: Volksbank Sauerland

Die Mitglieder der Schülervertretung (SV) der Lessing Realschule engagieren sich über 2-3 Jahre hinweg in den Klassen 8-10 als Bindeglied zwischen Lehrern, Eltern und Schülern. Sie organisieren monatliche Aktionen wie St. Martin, Nikolaus- und Rosenaktionen, nehmen an Schulveranstaltungen teil und führen Hilfsaktionen durch, wie die Sammlung von Spenden für die Ukraine. Die SV betreibt einen gesunden Pausenverkauf, leert Pfandtonnen und setzt Ideen der Schüler zeitnah um. Zudem organisieren sie jährliche Ausflüge und engagieren sich über das normale Schulleben hinaus.

Im Rahmen des neuen sozialen Angebots „Wir für die anderen“ besuchen jeweils eine Lehrerin und 7 Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs der Schule am Wilzenberg aus Schmallenberg die Tagespflege St. Alexander und Weitblick. Dort interagieren sie mit 7 bis 18 Gästen, tauschen Erinnerungen aus, spielen Gesellschaftsspiele und lernen einfühlsam mit demenzkranken Menschen umzugehen. Die Schülerinnen und Schüler schätzen die bereichernde Erfahrung und engagieren sich liebevoll in der Pflegeeinrichtung, was ihnen viel Freude bereitet und ihr Verständnis für die Bedürfnisse anderer stärkt.

Schülerinnen der Schülervertretung der Lessing Realschule Grevenbrück nehmen den Social Award von Jörg Werdite (Vorstandsreferent) und Pressesprecher Frank Segref entgegen. Foto: Volksbank Sauerland

Die Preisträger wurden von ihren Lehrkräften und Schulleitungen für ihr außergewöhnliches Engagement in verschiedenen sozialen Bereichen vorgeschlagen und ausgezeichnet. Die Volksbank Sauerland betonte die Bedeutung des sozialen Engagements der Jugendlichen und hob hervor, wie deren Einsatz Hoffnung schenkt und andere zur Mitwirkung motiviert.

Die Veranstaltung wurde von Vorstandsreferent Jörg Werdite und Unternehmenssprecher Frank Segref geleitet, die den Preisträgern mit großem Respekt und Anerkennung gratulierten. Die Volksbank Sauerland dankt den Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz und ihre inspirierende Arbeit im Dienste der Gemeinschaft. Die Volksbank Sauerland setzt sich weiterhin aktiv für die Förderung von sozialem Engagement ein und freut sich darauf, auch zukünftig junge Menschen zu unterstützen, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen.