Sophia Henrie: Mit Sauerländer Herzlichkeit und scharfem Humor auf die Bühne

Die Wahl-Sauerländerin Sophia Henrie erobert mit Selbstironie, klarer Haltung und Geschichten aus dem wirklichen Leben die deutschen Comedybühnen. Dabei möchte sie vor allem eines: im Sauerland bekannt werden und von hier aus ihren Weg in die Welt machen.

NightWash bezeichnet sie als den „schrägsten Export des Sauerlandes“. Sophia Henrie nimmt diese Beschreibung als Kompliment: „Wenn man auf Bühnen unterwegs ist, ist es nicht verkehrt, ein bisschen schräg zu sein.“

Dabei ist die Comedienne gar nicht im Sauerland geboren. Sie stammt aus dem Münsterland und zog erst später in die Region. Heute lebt sie im Märkischen Kreis und hat das Sauerland längst zu ihrer Heimat gemacht.

„Die Sauerländer sind schon ein Völkchen für sich – im besten Sinne“, sagt sie. Gerade weil sie selbst zugezogen ist, blickt Sophia Henrie mit einer besonderen Mischung aus Nähe und Abstand auf die Region und ihre Menschen. Ihr fallen die Eigenheiten auf, die Einheimische manchmal gar nicht mehr wahrnehmen. Und hinter beinahe jeder Ecke lauert für sie eine Geschichte, die sich mit auf die Bühne nehmen lässt – liebevoll und stets mit einem Augenzwinkern.

Quelle: Privat

Erst mit 30 kam der Mut

Dass sie Menschen zum Lachen bringen kann, bemerkte Sophia Henrie bereits während ihrer Schulzeit. Immer wieder bekam sie zu hören, sie solle mit ihren Geschichten und Witzen auf die Bühne gehen. Lange hielt sie das für eine verrückte Idee.

Gleichzeitig spürte sie früh, wie viel es ihr bedeutet, einen Raum für sich zu gewinnen, Menschen zu unterhalten und mit Humor die Stimmung zu verändern. Doch der Schritt auf die Bühne brauchte Zeit.

„Vielleicht musste ich erst 30 werden und dann sagen: Jetzt probiere ich aus, ob das wirklich funktioniert“, erzählt sie. Seitdem ist Comedy für sie weit mehr als ein gelegentliches Vergnügen. Noch finanziert sie ihre Auftritte durch einen anderen Beruf. Denn wer vom Sauerland zu Mixed Shows und offenen Bühnen ins Ruhrgebiet, nach Köln; Hamburg oder noch weiter fährt, braucht neben Ausdauer auch ein ordentliches Reisebudget.

Ihr Ziel ist dennoch klar: Eines Tages möchte Sophia Henrie von der Comedy leben können.

Das eigene Leben liefert den Stoff

Auf der Bühne macht sich Sophia Henrie häufig selbst zur Hauptfigur. Sie spricht über Beziehungen, Dating, Hunde, Dorfleben und die absurden Situationen des Alltags. Dabei gilt für sie eine einfache Regel: Wer einen Witz über andere macht, sollte zunächst zwei oder drei Witze auf eigene Kosten erzählen.

„Über sich selbst zu lachen und andere mit einem über einen lachen zu lassen, ist eigentlich das Beste, was man machen kann.“

Ihre Geschichten haben häufig einen wahren Ausgangspunkt, werden für die Bühne aber zugespitzt und weitergedacht. Eine ihrer persönlichsten Nummern handelt davon, Männer aus dem Gefängnis zu daten. Wirklich gemacht hat sie das bislang nicht. Aber die Absurdität der Begegnungen mit manchen Männern sei durchaus sehr nah an ihrem eigenen Leben.

An alle bisherigen Datingbekanntschaften richtet sie deshalb eine humorvolle Warnung: „Pech gehabt, wenn ihr die Geschichte später auf der Bühne wiederseht.“

Sich zeigen, damit das Publikum mitgeht

Gute Texte allein reichen nach ihrer Erfahrung nicht aus. Comedy funktioniert erst dann wirklich, wenn sich der Mensch hinter den Pointen zu erkennen gibt.

„Man muss sich selbst zeigen und öffnen, damit die Leute einen verstehen und man sie mitnehmen kann“, sagt Sophia Henrie. Gerade am Anfang fiel ihr das nicht leicht. Denn die laute und direkte Frau auf der Bühne ist nur eine Seite ihrer Persönlichkeit. Privat erlebt sie sich häufig als introvertierter, zurückhaltender und manchmal auch schüchtern.

Die Bühne wird so zu einem Ort, an dem sie eine andere Seite von sich ausleben kann – und zu einem Ventil, das ihr erlaubt, mutiger und kompromissloser zu sein.

Ihre Selbstironie kennt dabei nur wenige Grenzen. Bei Witzen über andere Menschen ist sie vorsichtiger. Comedy darf für Sophia Henrie durchaus provozieren und an Grenzen gehen. Sie darf aber niemanden erniedrigen und sich nicht über andere erheben. Rassismus und herabwürdigender Sexismus haben in ihrem Humor keinen Platz.

„Nur weil ich auf einer Bühne stehe, bin ich nichts Besseres als das Publikum. Wir sind an diesem Abend alle eins.“

Vom Sauerland auf die Bühnen der Republik

Erste wichtige Stationen auf ihrem Weg waren unter anderem „Generation Gag“ bei 1LIVE und „Atzes Meisterklasse“ mit Atze Schröder. Besonders die mehrtägige Tour im Rahmen der Meisterklasse blieb ihr in Erinnerung. Für einige Tage lebten Künstler und Publikum in einer eigenen kleinen Welt. Danach habe sie beinahe „Liebeskummer“ nach dieser besonderen Gemeinschaft verspürt.

Auch wenn einzelne Auftritte Türen öffnen können, versteht Sophia Henrie ihre Entwicklung nicht als Sprint. „Es ist wirklich ein Marathon“, sagt sie. Momentan sammelt sie bei Mixed Shows Bühnenerfahrung und nutzt offene Bühnen, um neues Material auszuprobieren. Für 2027 nimmt sie ein erstes Halbsolo ins Visier. Ein eigenes abendfüllendes Programm könnte ab 2028 folgen.

Das Sauerland soll darin seinen festen Platz behalten. Gleich zu Beginn ihrer Auftritte erzählt sie dem Publikum, woher sie kommt. Selbst in München oder Hamburg braucht es meist nur wenige Sätze, um eine Vorstellung vom Sauerländer Leben zu vermitteln. Und fast immer sitzt irgendwo im Saal mindestens ein weiterer Sauerländer. „Dann ist man direkt miteinander verbunden.“ Das Leben im Sauerland ist herzlicher, man fühle sich willkommen. „Hier kennt jeder jeden und wenn ich mal einen Bagger brauche, dann steht am nächsten Tag tatsächlich einer vor der Tür“, sagt sie.

„Irgendwer hätte einen Bagger“

Sophia Henrie möchte nicht nur außerhalb der Region als Sauerländerin wahrgenommen werden. Ihr großer Wunsch ist, zunächst hier ein Publikum zu gewinnen und dann vom Sauerland aus weiterzuziehen. (hh)