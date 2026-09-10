Sonderführungen in der Veleda Höhle in Velmede zum Tag des Geotops

Gemeinsam mit Höhlenführer Stephan Nüse erkunden Kleingruppen von bis zu 6 Personen die Höhle im devonischen Sparganophyllumkalk. Die Teilnehmer erfahren allerlei spannende Informationen zur Entstehung der Höhle, geologische Besonderheiten und ihre Funktion als intaktes Geotop in der Region. Die Besucher begeben sich auf eine geologisch–archäologische Zeitreise, beginnend im tropischen Erdaltertum bis in die Neuzeit. Es gibt Fossilien im Gestein, Spuren einer Eiszeit und die wiederentdeckten Fundorte eisenzeitlicher Besucher zu entdecken und zu bestaunen.

Eine kurze Wegstrecke wird in leichter Kletterei begangen. Für die Höhlenführung sind warme, bequeme und schmutzunempfindliche Kleidung sowie Handschuhe und festes Schuhwerk in jedem Fall erforderlich. Bei einer Luftfeuchtigkeit von > 95% liegen die Temperaturen in der Höhle bei ca. 8 Grad. Helm und Geleucht (Taschenlampen) werden gestellt.

Drei Sonderführungen werden angeboten. Diese finden am 20. September 2026 um 9:30 Uhr, 11:30 Uhr und 13:30 Uhr statt. Eine Führung dauert ca. 90 Minuten. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich und kostet 15 Euro pro Person. Pro Führung ist die Teilnehmerzahl auf maximal 6 Personen begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung per Email unter sonderfuehrung@veleda-hoehle.de erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.veleda-hoehle.de.