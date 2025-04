Sonderführung unter Tage: Abenteuer auf Entdeckungstour im Bandberg

Eine ganz besondere Führung unter Tage bietet das Sauerländer Besucherbergwerk am Samstag, 17. Mai, an: Es geht in den Bandberg. Ein erfahrener Grubenführer nimmt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf Entdeckungstour durch unwegsame Teile das Sauerländer Besucherbergwerk und ermöglicht erstaunliche Einblicke in die Bergbautechnik der siebziger Jahre.

Nach einer ausführlichen Führung durch das Besucherbergwerk, geht es auf den dunklen abenteuerlichen Abschnitt dieser Führung, den Bandberg. Nur mit Kopflampe folgen die Besucherinnen und Besucher dem Weg des Förderbandes durch die Dunkelheit nach über Tage und können dabei die Spuren von Brandversuchen an Förderbändern aus der Zeit nach der Schließung des Bergwerks entdecken. Je nach Wetterlage läuft die Gruppe dann über Tage über die Willibald-Halde zurück zum Museum oder fährt mit der Grubenbahn über den Eickhoffstollen aus.

Der Weg führt über feuchte, unebene Bereiche, daher wird wetterfestes Schuhwerk und unempfindliche Kleidung empfohlen. Unter Tage herrschen konstant 8 bis 10 Grad – daher sollte wärmende Kleidung getragen werden. Eine körperliche Grundfitness und die Fähigkeit, auf unebenen Wegen bei wenig Licht zu laufen, ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Die Sonderführung beginnt mit der Einfahrt um 10 Uhr und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 10 Personen begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung telefonisch unter 02905/250 oder per E-Mail an info@sauerlaender-besucherbergwerk.de unbedingt erforderlich. Es fällt der reguläre Eintrittspreis des Sauerländer Besucherbergwerks an.