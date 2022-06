Sommerspektakel beim Sauerland Herbst

Das international renommierte Brass-Festival wird vorab als „Open-Air Sommerfestival“ glänzen!

Ein neues Konzept startet der künstlerische Leiter des Sauerland Herbstes, der Dirigent und Musiker Prof. Thomas Clamor in diesem Jahr 2022, indem bereits Mitte August vier Konzerte mit herausragenden Blechbläser-Ensembles auf der Freilichtbühne in Herdringen zu hören sein werden. Entstanden ist diese Idee aus dem Anspruch heraus, dass sich auch ein traditionell erfolgreiches Festival weiterentwickeln und Wert auf Innovation legen sollte. Da Open Air-Formate atmosphärisch etwas ganz Besonderes sind, sie von einem breiten Publikum gern angenommenen werden und sich eine Spielstätte im Sauerland anbietet, freut sich Clamor mit seinem engagierten Team sehr auf diesen „Testballon“, der vielleicht zukunftsweisend sein könnte: „Die Freilichtbühne Herdringen liegt fantastisch, verfügt über eine tolle Infrastruktur und das Publikum sitzt überdacht. Es gibt eine professionelle Bühne mit Licht- und Tontechnik und wir schaffen zum Schutz unserer Künstler eine aufwändige Überdachung.“

Schon das Auftaktkonzert klingt bereits vielversprechend zu werden: Die Big Band der Bundeswehr musiziert mit einem der besten Singer/Songwriter, mit Laith Al-Deen (11.8.). Einen Tag später bringen sieben Blechbläser aus Österreich alias „Da Blechhauf´n“ eine bunte Mischung aus Jazz, Tango, Volks-und Filmmusik, Polka und Märschen auf die Bühne (12.8.), während „Men in Blech“ einen besonderen Akzent setzen, indem sie neben ihrem professionellen Spiel gleichzeitig tanzen und somit eine einzigartige Musikshow zaubern (13.8.). Den Abschluss des Open Air Specials bildet die „Kapelle So&So“ (14.8.): Es wird geblasen und gezupft, in allen Facetten und ohne Genregrenzen.

Tradition und Innovation

Prof. Thomas Clamor, der das Festival Sauerland Herbst nun zum dritten Mal künstlerisch leitet und über eine fast 40-jährige intensive musikalisch-künstlerische und pädagogische Erfahrung verfügt, lebt bei der Planung des Brass Festivals auch in dieser neuen Aufmachung seinen unerschütterlichen Optimismus oder, wie er selber sagt, einen „verantwortungsvollen Optimismus“. Im vergangenen, corona- geprägten Jahr 2021 konnten mit einem durchdachten Hygienekonzept alle geplanten Konzerte stattfinden, ein Aufatmen für die Künstlerinnen unf Künstler und eine große Freude für das musikhungrige Publikum. Mit großer Dankbarkeit blickt der künstlerische Leiter darauf zurück – und zugleich immer wieder nach vorne, im Austausch mit anderen, auch größeren Festivals, immer auf der Suche nach neuen Impulsen und Formaten, nach Verbesserungen. „Wir sind ein Spartenfestival, das größte seiner Art weltweit. Es ist wichtig, immer wieder zu schauen, wo man Dinge verbessern und Programme erweitern kann, dass man neue Impulse gibt.

Auch sollte das Spektrum dessen, was man anbieten möchte, zeitgemäß und dem Bedarf bzw. dem Geschmack eines Publikums angepasst sein“, so Clamor. Auch beim diesjährigen traditionellen Sauerland Herbst (ab 30.9.) stehen an erster Stelle namhafte Künstlerinnen und Künstler aus der Szene, welche hochrangige Konzertformate ermöglichen. „Alles, was Rang und Namen hat, hat hier schonmal gespielt.“

Nachwuchsarbeit als ein Schwerpunkt

Darüber hinaus hat der Einsatz für den Nachwuchs in unterschiedlicher Form eine große Priorität, sei es, dass Studierende deutscher Musikhochschulen eingeladen werden und ein Konzert spielen können oder, dass in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat Preisträger von Jugend Musiziert in Kooperation mit den Profis zusammen auf der Bühne stehen. Unvergessene Momente für Jugendliche, mit den Stars die Bühne zu teilen! Sogar in die Schulen gehen die erfahrenen Künstlernnen und Künstler, um Musik- Vermittlung zu betreiben, und nicht zuletzt möchte das Festival auch hiesige Musikgruppen / Amateure einbinden, und da gibt es ganz unterschiedliche Formate, nicht nur, um zuzuhören, sondern auch, um mitzumachen. Clamor, früher Trompeter bei den Berliner Philharmonikern, kennt viele der Musiker seit vielen Jahren persönlich und schaut genau hin, wer unter den Weltklassekünstlern Lust und Spaß auch an der Weitergabe von musikalischem Erleben hat. So hat sich beispielweise das Blechbläserquintett „Sonus- Brass“ auf die Musikvermittlung für alle Altersklassen, besonders für Familien, spezialisiert, und das mit viel Ideenreichtum und Humor.

Ein großes Spektrum der Blechbläserkunst

Eine besondere Note erhält das aus Konzerten und Workshops bestehende Festival auch in diesem Herbst durch die Vielfalt der Musikgenres, in welchen sich die verschiedenen Musikerinnen und Musiker bewegen, von der alten Musik bis zur zeitgenössischen oder populären Musik, ein Programm, welches für jeden Geschmack etwas bietet. Auch werden wieder viele Konzerte an ungewöhnlichen Spielstätten und in kleinen Ortschaften zu hören sein: in Kirchen, Fabrikhallen, Autohäusern, im Besucherbergwerk Ramsbeck, in Museen etc. Hierbei hat jeder Konzertort seinen ganz eigenen Charme, auch abseits von dem, was man sich vorstellt. So wird es, abgesehen von den vier Open Air-Konzerten auf der Freilichtbühne Herdringen, beim bewährten Herbst-Festival in dieser Saison 18 herausragende Konzerte geben: mit der Welt-Elite des Brass!

Hierzu Clamor: „Die Komplexität dieses Festivals in seiner Vielseitigkeit ist genau das, worauf ich mich freue. Dass man innerhalb eines so kurzen Zeitraums so viele international namhafte Künstler und unglaublich unterschiedliche Dinge hören kann, die ein großes Spektrum der Blechbläserkunst darstellen, das ist für mich das Highlight im Oktober!“

Weitere Infos unter: www.sauerland-herbst.de