Sommernachtsrock am 22. August der Kur- und Knappenkapelle Bad Fredeburg

Die heimische Kur- und Knappenkapelle schlägt erneut etwas andere Töne an und wird durchweg Songs aus ihrem ständig erweiterten Rockrepertoire darbieten. Unter der Leitung von Dirigent Roland Linford wird die Kapelle unter freiem Himmel für ein echtes Klangfeuerwerk sorgen und eindrucksvoll aufzeigen, was mit moderner Blasmusik alles möglich ist.

Viele bekannte Hits u.a. von Måneskin, Queen, Bon Jovi, Deep Purple, Pink Floyd, The Beatles, Jimi Hendrix, Toto, Led Zeppelin, Kansas, van Halen, Black Sabbath, Nightwish und Guns n´Roses werden zu hören sein. Rockklassiker wie Queens Innuendo sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung und zeigen, wie sich eine „Rockband“ aus 40-köpfigem Bläsersatz und mit umfangreichem Schlagwerk anhört.

Um die Atmosphäre für dieses erstklassige Konzert perfekt zu machen, wurde mit der Vogelstange im Hömberg in Bad Fredeburg erneut eine stimmungsvolle Location gewählt, die durch den Einsatz von professioneller Lichttechnik wieder ein einzigartiges Bild abgeben wird. Gute Voraussetzungen für einen musikalischen Hochgenuss in einer schönen lauen Sommernacht.

Quelle: Musikverein Fredeburg e.V.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und auch ein Toilettenwagen ist vor Ort.

Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendarbeit der Kur und Knappenkapelle zugute. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.

Sommernachtsrock 2026

Wann: Termin: 22.08.2026

Wo: Ort: Vogelstange, Bad Fredeburg

Beginn: ab 18:00 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos: www.kur-und-knappenkapelle.de