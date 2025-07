Ein junges Paar startet im Sonnenaufgang die Wanderung auf dem Sauerland-Höhenflug (Foto: Sauerland-Höhenflug e.V. | Jonas Dülberg)

Zukunftsweisend, innovativ, ökologisch: Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge hat für sein innovatives Projekt „Sommerfrische neu gedacht – Natur-aktiv im Sauerland“ im Rahmen des landesweiten Wettbewerbs Erlebnis.NRW. eine Förderempfehlung erhalten. Ziel ist die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des beliebten Fernwanderwegs Sauerland-Höhenflug zu einem klimaresilienten, biodiversitätsfördernden und naturpädagogisch anspruchsvollen Erlebnisraum.

Wanderweg als linienhaftes Biotop

„Mit dem Projekt ‚Sommerfrische neu gedacht‘ verbinden wir Tradition mit Zukunft. Der Sauerland-Höhenflug wird als klimaresilienter Wanderweg ein starkes Signal für den Natur-, Klima- und Artenschutz senden. Gleichzeitig schaffen wir ein qualitativ hochwertiges Angebot für alle, die unsere Region bewusst und nachhaltig erleben wollen“, betont Bernd Fuhrmann, Vorsitzender des Naturparks Sauerland Rothaargebirge. Im Zentrum des Projekts steht dabei die ökologische Aufwertung und funktionale Optimierung des Sauerland-Höhenflugs. Der rund 250 Kilometer lange Weg durchquert verschiedene Naturräume und Schutzgebiete. In Zukunft soll er nicht nur als Freizeitweg dienen, sondern als linienhaftes Biotop einen konkreten Beitrag zum Klima- und Artenschutz leisten. Dabei wird die bestehende Infrastruktur unter ökologischen Gesichtspunkten analysiert und punktuell aufgewertet – mit Fokus auf heimische Artenvielfalt, Versickerungsflächen, Beschattung und Erosionsschutz.

Natur erleben, verstehen und schützen

Ein weiteres Element des Projekts ist die zeitgemäße Information von Wandernden. Analoge und digitale Informationspunkte entlang der Route werden errichtet oder modernisiert, um über Naturschutzgebiete, sensible Lebensräume sowie nachhaltiges Verhalten im Naturraum zu informieren. Dabei kommt auch ein innovatives, mehrsprachiges Informationsdesign zum Einsatz. Ein weiteres Projektziel ist es, die umweltfreundliche Anreise mit dem ÖPNV besser zu kommunizieren und infrastrukturell zu unterstützen, um das Wandererlebnis von Anfang an nachhaltig zu gestalten.

Unterstützt durch Erlebnis.NRW

Die Realisierung dieses zukunftsweisenden Vorhabens wird durch die Förderempfehlung im Rahmen des Wettbewerbs Erlebnis.NRW ermöglicht. Die vorgesehene Gesamtsumme des Förderprojektes von rund 1,3 Millionen Euro bestätigt die hohe Relevanz des Projekts für eine nachhaltige Tourismusentwicklung im ländlichen Raum.

In der aktuellen Förderrunde wurden 29 innovative Projekte aus Tourismus, Naturschutz und Kultur von einer unabhängigen Fachjury ausgewählt – sie alle eint das Ziel, den nachhaltigen Tourismus in Nordrhein-Westfalen aktiv mitzugestalten. Für die Umsetzung stellt das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Europäischen Union rund 26 Millionen Euro aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021–2027 zur Verfügung. Der Förderaufruf wird gemeinschaftlich durch das Wirtschafts-, Umwelt- und Kulturministerium getragen. In zwei vorangegangenen Wettbewerbsrunden wurden bereits 73 Projekte mit insgesamt rund 80 Millionen Euro unterstützt.

Hintergrund

Der Sauerland-Höhenflug ist einer der bekanntesten Fernwanderwege der Region. Er führt auf 250 Kilometern von Altena bzw. Meinerzhagen im Märkischen Kreis durch den Naturpark Sauerland Rothaargebirge bis nach Korbach in Hessen. Mit dem neuen Projekt schlägt der Naturpark ein wichtiges Kapitel für die Weiterentwicklung nachhaltiger Erholungsangebote auf.

Weitere Informationen unter www.naturpark-sauerland-rothaargebirge.de