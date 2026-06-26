Sommerbühne 2026: Sparkassen Open Air feiert Jubiläum auf dem Marktplatz Winterberg

Mit der Sommerbühne 2026 bespielt der Stadtmarketingverein Winterberg vom 21. Juli bis 8. August den Marktplatz in der Winterberger Kernstadt in diesem Jahr als zentrale Veranstaltungsbühne. Das Programm ist kostenlos, offen für alle Altersgruppen und umfasst drei Wochen Live-Musik, Familienangebote und ein abwechslungsreiches Kulturangebot. Das Herzstück bildet das Sparkassen Open Air, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert und erstmals auf dem Marktplatz stattfindet. Winterberg selbst begeht 2026 sein 750-jähriges Stadtjubiläum. Damit fallen zwei runde Jubiläen in einen Sommer.

Sparkassen Open Air feiert Jubiläum auf dem Marktplatz

Erstmals findet das Sparkassen Open Air auf dem Marktplatz in der Winterberger Innenstadt statt. Der Umzug vom Aktiv- und Vitalpark ins Herz der Stadt ist ein bewusstes Signal für die Belebung des Stadtzentrums. An drei Mittwochabenden treten unterschiedliche Bands auf. Am 22. Juli 2026 eröffnet No Porridge, die überregional beliebte und bekannte Rock-Coverband, das Jubiläumsprogramm. Am 29. Juli bringt GrooveJet Charts und Danceklassiker aus den 70er- bis 90er-Jahren auf die Bühne. Den Abschluss macht am 5. August die D-B Partyband mit einem Allround-Programm aus Party- und Chart-Hits.

Familientage, Zauberei und Poetry: Das volle Sommerprogramm

Die Sommerbühne bietet noch mehr als Konzertabende. Dienstagnachmittags laden Familienangebote ein: Kurzfilme von Ellen Borgmann, Hüpfburg, Innenstadt-Sandkasten, Stickertauschbörse, Auftritte von Waldi und vieles mehr sorgen für Unterhaltung von klein bis groß. Am 28. Juli kommt zusätzlich ein Kinderflohmarkt hinzu.

Weitere Programmpunkte sind eine Zaubershow „Werkstatt der Magie“ mit Steffen Nitsche, der Bunny Hop Contest, ein Kinderlaufradrennen im Rahmen der Radwoche, der Flohmarkt mit dem Roll und Board Club Niedersfeld sowie Pianoklänge mit Timon Kerzel und weitere Live-Musik mit Caro Best und Indra. Am 24. und 31. Juli wird es ferner ein Pub Quiz geben, bei dem Wissen, Teamgeist und jede Menge Spaß gefragt ist. In geselliger Atmosphäre treten Teams gegeneinander an und stellen sich spannende Fragen aus unterschiedlichsten Themenbereichen. Teilnehmen können Teams mit zwei bis sechs Personen, die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Am 07. August wird der Poetry Slam mit dem titel „Winterberg Edition 1000 Berge Slam“ auf der Open Stage stattfinden: die Bühne ist an dem Tag offen für alle Künstlerinnen und Künstler. Von Tanz, Vorträgen über Musik ist alles möglich. Um Anmeldungen für die Open Stage wird gebeten. Alle Kulturangebote an den Donnerstagen werden organisiert und durchgeführt von der Kulturgruppe „KuKuk!“.

Quelle: Stadtmarketing Winterberg

Veranstaltungskalender wächst weiter

Die Vorbereitungen laufen nach wie vor auf Hochtouren, sodass der Veranstaltungskalender stetig wächst. Alle Termine sowie Anmeldungen sind jederzeit unter www.winterberg.de/sommerbuehne möglich und einsehbar.

„Zehn Jahre Sparkassen Open Air, 750 Jahre Winterberg: Das ist ein besonderer Moment, und er verdient einen großen Auftritt. Der Marktplatz gibt uns genau das. Drei Wochen lang gehört er den Menschen hier, bei freiem Eintritt“, sagt Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern e.V.

Der Stadtmarketingverein verfolgt mit der Sommerbühne ein klares Ziel: die Innenstadt Winterbergs als attraktiven und lebendigen Treffpunkt zu stärken. Drei Wochen lang lädt der Marktplatz zum Verweilen ein, für Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Weitere Informationen zum Programm der Sommerbühne 2026 finden Interessierte unter www.winterberg.de/sommerbuehne!