Sommer, Sonne, Mordsvergnügen! 

Von wegen Sommerloch – mit der Kurzkrimisammlung „Tatort Liegestuhl“ präsentieren die beiden Autorinnen Astrid Plötner und Anke Kemper zwölf schräge Ferienkrimis aus deutschen Lieblingsregionen – voller Lokalkolorit, schwarzem Humor und tödlichen Überraschungen. Von der Küste bis in die Alpen haben es diese Urlaubsziele in sich – skurrile Verbrechen, schräge Ermittlungen und ein Augenzwinkern inklusive. Und selbstverständlich bleibt auch das Sauerland nicht verschont.



Für alle, die am liebsten gemütlich im Liegestuhl mitermitteln.

Zwölf Krimis erzählen von verhängnisvollen Ferien in den schönsten Urlaubsregionen Deutschlands. So fallen Schüsse im nordfriesischen Ockholm, als Katharina Melzer ein Ferienhaus aufsucht, das ihr Ex-Mann ihr überlassen hat. In Hamburg eskaliert der Streit um einen Designerstuhl zwischen dem steinreichen Staranwalt Arno Rosenbach und einem Mann, der nichts mehr zu verlieren hat. Im Ruhrgebiet bringt ein Koffer voller Geld seine Finder in Lebensgefahr, und im Bayerischen Wald ruft die Beute aus einem Juwelenraub eifrige Vierbeiner auf den Plan. Der Thüringer Wald wird für drei Radsportler zur „Tour de Katastrophe“ und in Traben Trarbach greift der Besitzer des Moselhotels zu einer List, um den Tod seiner Frau aufzuklären. Auch Berlin, Münsterland, Würzburg oder Dresden zeigen ihre dunklen Seiten. Von wegen Sommerloch – hier warten Gänsehaut, Mordlust und Urlaubschaos.

Die beiden Krimiautorinnen Astrid Plötner (Unna) und Anke Kemper (Freienohl) lernten sich während der Krimistammtische des SYNDIKATS kennen (Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur). Der Austausch mit gleichgesinnten Schreibtischtätern pflegt den Zusammenhalt und dient als Impulsgeber für so manche Missetat. Im Fall Plötner/Kemper im Jahr 2023 zu einem ersten gemeinsamen Buchprojekt. Mit „Tatort Liegestuhl“ machen sie bereits zum dritten Mal gemeinsame Sache. Die Tatorte befinden sich an ausgewählten idyllischen Urlaubsorten in ganz Deutschland.



Quelle: GMEINER Tatort Liegestuhl

Tatort Liegestuhl – Mordsmäßiger Urlaub

Anke Kemper, Astrid Plötner

272 Seiten, ISBN 978-3-8392-8031-7, Print 14 Euro / E-Book 10,99 Euro