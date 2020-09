Sommer pur

Wenn an warmen, hellen Sommertagen

Bienen summen, Falter taumeln,

überm Teich Libellen zucken,

wenn am hohen Firmament

Schwalben sich und Bussard jagen:

Urlaub lässt die Seele baumeln,

nicht auf Tag und Stunde gucken:

Wie schön ist doch Gottes Welt.

Badesee und Freibad locken,

wandern still durch Wald und Feld,

dem Gesang der Vögel lauschen,

im Biergarten mit Freunden hocken,

Sterne hoch am Himmelszelt:

Nein, mit keinem möchte ich tauschen!

Lasst die Sonne uns genießen,

warme Strahlen im Gesicht,

lasst die Sommersprossen sprießen,

ach was soll’s, das stört uns nicht.

Wenn dann der letzte Sonnenschein

den Himmel flammendrot erhellt,

im Glase funkelt goldner Wein:

Wie schön ist doch Gottes Welt!