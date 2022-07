Sommer im Sauerland – Zeit für ein besonderes Flair auf der Terrasse!

Der Sommer ist in vollem Gange und nicht jeder hat ein Hotel in weit entfernten Gefilden gebucht. Das Sauerland hat einiges zu bieten und dementsprechend macht es auch immer wieder Spaß, die Ferien „auf Balkonien“ zu verbringen.

Hierbei fällt jedoch immer wieder auf, dass die Terrasse vielleicht noch nicht ganz „perfekt“ aussieht. Kein Problem! Es gibt einige Tipps, mit denen es einfacher als gedacht ist, hier für frischen Wind zu sorgen. Auf diese Weise kann in der „schönsten Zeit des Jahres“ im Sauerland oft noch ein wenig mehr entspannt werden.

Tipp Nr. 1: Die passende „Einrichtung“

Möbel lassen sich nicht nur im Innenbereich dazu nutzen, um individuelle Standards zu setzen. Es gibt viele günstige Möbel für draußen, die dazu einladen, eine Pause vom Alltag einzulegen. Egal, ob hier allein oder mit mehreren Personen Platz genommen wird: Hier treffen im Idealfall Funktionalität und Optik aufeinander.

Wenn die betreffenden Accessoires für den Außenbereich hergestellt wurden und eine überzeugende Qualität bieten, bleiben natürlich auch mit Hinblick auf die Haltbarkeit keine Wünsche offen. Hier ist es unter anderem auch sinnvoll, Wert auf die Details zu legen. Mit Kissen und anderen Accessoires kann der Wohnlichkeitsfaktor auf der Terrasse oft noch ein wenig besser unterstrichen werden.

Tipp Nr. 2: Pflanzen als „Balsam für die Seele“

Das Anschauen von Blumen wird von vielen Menschen als besonders beruhigend empfunden. Genau diesen Effekt gilt es zu nutzen. Und keine Sorge! Auch diejenigen, die keine Lust haben, viel Zeit und Mühe in die Pflege von Pflanzen zu investieren, müssen nicht verzagen. Es gibt etliche Pflanzen, die gut aussehen und weder viel Wasser noch viel Pflege brauchen.

Ein kurzes Nachfragen beim Gärtner des Vertrauens hilft schnell weiter, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Hierbei sollte unbedingt auch die Ausrichtung des Balkons und der Bedarf der Pflanzen berücksichtigt werden. So fühlen sich beispielsweise nicht alle Gewächse auf einem Südbalkon wohl.

Tipp Nr. 3: Ein ausreichender Sonnenschutz

Ein Tag auf dem Balkon sollte natürlich keinen Sonnenbrand nach sich ziehen. Und auch, wenn es im Schatten natürlich Sonnencreme braucht, sollte auf dem Balkon oder der Terrasse auch ein Sonnenschirm bzw. ein Sonnenrollo nicht fehlen. Die entsprechenden Gerätschaften lassen sich dann im Idealfall ganz leicht an den Stand der Sonne anpassen.

Mit Hinblick auf eine große Auswahl an verschiedenen Designs bleiben natürlich ebenfalls so gut wie keine Wünsche offen. Von „schlicht“ bis „mediterran“ ist so gut wie alles vertreten. Wer Lust auf ein besonders harmonisches Erscheinungsbild hat, sollte Sonnenschutz und Möbel selbstverständlich aufeinander abstimmen.

Tipp Nr. 4: Kleine Dekoelemente

Viele Balkon- und Terrassenbesitzer lieben es, ihre Outdoorbereiche mit verschiedenen Dekoelementen auszustatten. Egal, ob Gartenzwerge oder Bilder an der Wand: Auch hier bieten sich schier endlos viele Möglichkeiten, Standards zu setzen und den eigenen Balkon zu einem neuen Lieblingsort werden zu lassen.

Hierbei gilt es jedoch, zu beachten, dass das Wetter auch gerade im Sauerland nicht immer „perfekt“ sein muss. Daher sollten kleinere Dekoelementen vor Sturmwarnungen und Co. natürlich gesichert bzw. in der Wohnung gelagert werden.

Tipp Nr. 5: Vertikale Beete

Lust auf ein buntes Beet, aber nicht genug Platz? Kein Problem! In diesem Fall ist es oft möglich, einfach vertikal zu gärtnern. Mittlerweile gibt es viele Konstruktionen, die sich super dazu eignen, auch auf etwas kleineren Flächen aufgestellt zu werden.

Hier lassen sich dann ganz einfach Kräuter, Blumen und andere Gewächse ziehen. Wer möchte, kann auch kurzerhand auf eine DIY Konstruktion setzen. Ein weiterer Vorteil: Vertikale Beete ermöglichen es oft, auf Hüft- bzw. Augenhöhe zu gärtnern. Ideal für alle, die keine Lust haben, sich immer wieder zu bücken.

Fazit

Es gibt viele Möglichkeiten, den Balkon bzw. die Terrasse ein wenig wohnlicher und anschaulicher werden zu lassen – vor allem im Sommer. Und auch in den anderen Monaten muss nicht auf das ein oder andere optische Highlight verzichtet werden.

Wer sich hier ein wenig Mühe macht und sich mit Hinblick auf saisonale Pflanzen und Co. informiert, kann die ihm zur Verfügung stehende Fläche oft noch ein wenig individueller nutzen.