Sommer im Sauerland – Freizeitprogramm für jedermann

Das Sauerland ist bekannt für seine idyllische Landschaft und das vielfältige Freizeitprogramm. Nicht umsonst ist es ein beliebtes Reiseziel von vielen Deutschen. Wir werfen einen umfassenden Blick auf die Möglichkeiten in der Region.

Couchpotatoes aufgepasst!

Für viele Deutsche findet ein Großteil der Freizeitbeschäftigung innerhalb der eigenen vier Wände statt. Online-Entertainment hat einen großen Teil in unserem Leben eingenommen. Besonders bei schlechtem Wetter bieten Streamingdienste, wie Netflix oder Amazon Prime sowie Spielekonsolen eine willkommene Möglichkeit, sich im Trockenen die Zeit zu vertreiben. Mit dem Sommerbeginn werden aber auch wieder Outdoor-Abenteuer immer attraktiver. Möglichkeiten für kulturelle Erlebnisse und Naturausflüge gibt es in der Region genug. So werden selbst die hartnäckigsten Stubenhocker hinter dem Computer oder Fernseher hervorgelockt.

Wandern und Naturerlebnisse

Oft als „Weg der Sinne“ bezeichnet, ist der Rothaarsteig ein 154 Kilometer langer Wanderweg, der durch die bezauberndsten Teile des Sauerlands führt. Auf gut markierten Pfaden bietet der beeindruckende Ausblick mit zahlreichen Rastmöglichkeiten eine wunderschöne Tagesbeschäftigung. Alle, die nicht gleich mehrere Tage unterwegs sein möchten, finden hier passende Wanderabschnitte für alle Fitnesslevels.

Ein weiterer Tipp für alle Naturliebhaber ist der Biggesee. Das beliebte Ausflugsziel eignet sich nicht nur fürs Wandern, sondern auch zum Schwimmen, Segeln oder für eine entspannte Bootsfahrt. Am Seeufer gibt es zahlreiche Picknickplätze und Grillmöglichkeiten – die perfekte Ausgangslage für ein unvergessliches Wochenende.

Quelle: Foto von Nico Baum auf Unsplash

Abenteuer und Action

All jene, die auf der Suche nach einer Herausforderung sind, finden im Kletterwald Winterberg aufregende Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Hoch oben in den Baumwipfeln können sie sich auf Hängebrücken, Seilrutschen und Balancierbalken austoben.

Adrenalinjunkies kommen aber auch auf dem Erlebnisberg Kappe voll auf ihre Kosten. Hier kann man nach Herzenslust Sommerrodeln sowie die Hängebrücke und den Bikepark erkunden. Die zahlreichen Attraktionen am Berg sorgen für Spaß und Spannung.

Kultur und Geschichte

Eine der schönsten und größten Tropfsteinhöhlen des Landes befindet sich in Attendorn. Die Atta-Höhle ist mit einer gebuchten Führung einfach zu erkunden und bietet faszinierende Einblicke in eine Welt in der Tiefe. Die riesigen Stalaktiten und Stalagmiten sorgen dabei für mystische Atmosphäre und sind das absolute Highlight der Erkundung. Direkt daneben kann man außerdem herrlichen Käse aus der ansässigen Käserei erwerben.

Auf mittelalterlichen Pfaden ist man bei einem Besuch der Burg Altena unterwegs. Das alte Gebäude ist mittlerweile zum interessanten Museum umfunktioniert und bietet Einblicke in eine längst vergangene Zeit. Hier können Besucher eine Ausstellung über die Geschichte der Region sehen und einen unglaublichen Blick über die Gegend erhaschen.

Wellness und Entspannung

Für den ultimativen Badespaß sorgt das AquaMagis Plettenberg, der beliebte Wasser- und Freizeitpark im Sauerland. Er lockt mit einer Vielzahl von Attraktionen. Neben aufregenden Wasserrutschen und einem Wellenbecken gibt es hier auch einen großzügigen Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbädern.

Die Landal-Ferienparks im Sauerland bieten dagegen komfortable Unterkünfte inmitten der Natur und versorgen ihre Gäste mit jeder Menge Freizeitangeboten. Dazu zählen neben Schwimmbädern und Wellnessbereichen auch zahlreiche Aktivitäten wie Minigolf, Tennis und ein Fahrradverleih.

Outdoor-Spaß im Sauerland

Das Sauerland bietet eine große Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten, die selbst den größten Couchpotato hinter dem Computer hervorlocken können, einmal ganz davon abgesehen, dass Online-Entertainment auch von unterwegs aus verfügbar ist. Von atemberaubenden Naturerlebnissen über actiongeladene Abenteuer bis hin zu entspannenden Wellnessangeboten – hier findet jeder etwas, das ihn begeistert. Also, raus aus der Komfortzone und hinein ins Abenteuer Sauerland!