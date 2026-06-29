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Sommer-Genuss mit GEFU

GEFU lädt zum Sommer-Genuss ein mit seinen praktischen Helfern, die den Aufwand bei der Vorbereitung minimieren und den Spaß bei der Zubereitung maximieren.

29. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit
GEFU

Quelle: GEFU

Im Sommer hat niemand Lust, lange in der Küche zu stehen – und genau hier kommen die praktischen Helfer von GEFU ins Spiel. Sie minimieren den Aufwand bei der Vorbereitung und maximieren den Spaß bei der Zubereitung.

Smashed Burger sind in aller Munde – und mit der Smash-Burgerpresse BBQ gelingen sie auch ganz leicht am heimischen Grill. Dank der 5 mm dicken Edelstahlfläche lassen sich Patties, Steaks und Bacon mühelos flachdrücken, um die charakteristische, intensive Kruste zu erzeugen und die Garzeit zu verkürzen. Dabei verhindert die glatte Antihaft-Oberfläche ein Festkleben des Grillguts, während der rutschfeste Walnussholzgriff für eine sichere Handhabung und eine edle Optik sorgt.

Volle Kontrolle beim Wenden und Greifen von Smashed Burger & Co. bietet die Grillzange SERINO aus hochwertigem Edelstahl mit Griffen aus edlem Walnussholz. Eine flache Vorderkante erleichtert das Aufnehmen des Grillguts, während die gewellte Zangenspitze für sicheren Halt sorgt. Überschüssige Flüssigkeit kann zudem über einen integrierten Fettablaufschlitz ablaufen.

Und die perfekte Beilage? Süßkartoffelpommes natürlich! Doch Süßkartoffeln sind besonders fest und lassen sich von Hand oft nur mühsam und mit viel Kraftaufwand in gleichmäßige Sticks schneiden. Mit dem Süßkartoffel- und Pommesschneider SWEET-CUT von GEFU ist damit jetzt Schluss: Mühelos verarbeitet er Süßkartoffeln und klassische Kartoffeln zu exakt 9 × 9 mm breiten Pommes. Adé Tiefkühl-Süßkartoffelpommes – denn selbstgemacht schmecken die immer noch am besten!

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.
Weitere Informationen unter www.gefu.com

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