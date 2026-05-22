Unnütze Fakten Bier: 444 skurrile Fakten zum Staunen und Schmunzeln

von Bastian Struwe und Marius Ross

Bier ist weit mehr als nur ein Getränk. Es ist ein Stück Lebensfreude, gebraut aus Geschichte, Leidenschaft und einer guten Portion Zufall. So beschreiben es die Autoren Bastian Struwe und Marius Ross in ihrem brandneu erschienenen Bierbuch Unnütze Fakten Bier: 444 skurrile Fakten zum Staunen und Schmunzeln.



Seit ihrer Kindheit im Sauerland begleitet die beiden das goldene Getränk. Zuerst als mysteriöses Erwachsenengebräu, später als treuer Begleiter auf Grillfesten, Reisen und in den besten und seltsamsten Gesprächen ihres Lebens. Das weckte die Frage nach mehr Fakten zu dem beliebten Getränk.



Schon die ersten Seiten machen deutlich: Die Welt des Bieres steckt voller Überraschungen. Historische Anekdoten fehlen ebenso wenig wie moderne Rekorde. Vom biertrinkenden Affen bis zu Weltrekorden im Maßkrugstemmen. Zwischen Hopfen und Malz tummeln sich zahllose skurrile, lustige und manchmal einfach nur unglaubliche Geschichten. Wer weiß schon, dass Deutschland mit über 1500 Brauereien den Weltrekord aufstellt – und es damit mehr Brauereien als Krankenhäuser gibt? Oder dass im Mittelalter das Bierbrauen als hauswirtschaftliche Tätigkeit galt und damit reine Frauensache war?



Das Buch vereint Fakten, Absurdes und Wissenswertes aus Jahrhunderten Braukunst. Es ist ein kleines „Prost“ auf alle, die gerne staunen und lachen und es sich beim Schmökern gemütlich machen. Ein unterhaltsames Geschenk für alle Bierfans.



Solltest du kennen: Unnütze Fakten Bier: 444 skurrile Fakten zum Staunen und Schmunzeln



Bastian Struwe und Marius Ross

WOLL Verlag, 148 Seiten

ISBN 978-3-912023-06-0

Preis 15,90 Euro

