Solltest du kennen: Unnütze Fakten Bier – 444 skurrile Fakten für echte Bierfans

Bier ist mehr als ein Getränk – es ist Kultur, Geschichte und pure Lebensfreude. Genau hier setzt das Buch „Solltest du kennen. Unnütze Fakten Bier“ von Bastian Struwe und Marius Ross an: Mit 444 überraschenden, lustigen und oft unglaublich skurrilen Fakten rund um das beliebte Getränk.

Ein Buch voller kurioser Bier-Fakten

Wer denkt, er wisse schon alles über Bier, wird hier eines Besseren belehrt. Das Buch versammelt 444 unnütze, aber faszinierende Fakten, die garantiert für Staunen, Schmunzeln und Gesprächsstoff sorgen.

Schon auf den ersten Seiten wird klar:

Auf dem Oktoberfest wurden in einem Jahr 7,7 Millionen Maß Bier ausgeschenkt

Deutschland zählt über 1.500 Brauereien und mehr als 5.000 Biermarken

Und weltweit gibt es Biere mit bis zu 67,5 Prozent Alkoholgehalt

Diese Mischung aus Wissen, Kuriosität und Humor macht das Buch einzigartig.

Unterhaltung, Wissen und Bierkultur

Das Buch ist bewusst leicht und unterhaltsam aufgebaut. Jeder Fakt steht für sich – ideal zum Blättern, Schmökern oder gezielten Nachlesen. Dabei reicht die Bandbreite von:

historischen Fakten zum Bierbrauen

kuriosen Weltrekorden

internationalen Biertraditionen

überraschenden Zahlen und Statistiken

Bis hin zu absurden Geschichten, die man kaum glauben kann.

Das Vorwort bringt es auf den Punkt: Bier ist ein Stück Lebensfreude – und genau diese Haltung zieht sich durch das gesamte Buch .

Perfektes Geschenk für Bierliebhaber

Mit seinem handlichen Format und dem unterhaltsamen Inhalt eignet sich das Buch ideal als:

Geschenk für Bierfans

Mitbringsel für gesellige Abende

humorvolle Lektüre für zwischendurch

Der Preis von 15,90 € macht es zudem zu einem attraktiven Impulskauf .

Warum dieses Bierbuch besonders ist

Was dieses Buch von anderen unterscheidet:

444 kompakte Fakten statt langer Texte

hoher Unterhaltungswert

perfekt für Social-Media-Zitate und Gespräche

regionaler Bezug und authentischer Ton

Es ist kein klassisches Sachbuch – sondern ein unterhaltsamer Streifzug durch die Welt des Bieres.

Fazit: Ein Muss für alle Bierfans

„Solltest du kennen. Unnütze Fakten Bier“ ist genau das richtige Buch für alle, die Bier lieben – oder glauben, schon alles darüber zu wissen. Es überrascht, bringt zum Lachen und liefert jede Menge Gesprächsstoff.

Oder, wie es treffend formuliert wird:

„Dieses Buch ist ein MUSS für alle Bierfans und lässt die Herzen garantiert höher schlagen.“