Solarenergie im Sauerland – Möglichkeiten der Stromgewinnung

Erneuerbare Energien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Steigende Strompreise, Unsicherheiten bei der Versorgung und nicht zuletzt die Schonung der Umwelt tragen zum Umdenken bei. Die Einwände von Natur- und Umweltschützern gegen den Windpark in Ochsenscheid zeigen jedoch auch, dass bei der Umsetzung Probleme auftreten. Dennoch gibt es Wege und Möglichkeiten, um die Stromgewinnung schonender zu gestalten.

Solarenergie als sinnvolle Alternative

Windkraftanlagen stoßen häufig auf Widerstand. Sie nehmen in der Regel viel Raum ein, erfordern teilweise das Abholzen von Waldabschnitten und werden teilweise aufgrund der Geräuschentwicklung sowie der Optik abgelehnt. Obwohl die Gefährdung von Tieren oftmals ein angeführter Punkt ist, befürchten deutlich mehr Menschen Lärmbelästigung, Schattenwurf und eine Minderung der Grundstückswerte in unmittelbarer Umgebung.

Solarenergie stellt wegen eben dieser Punkte eine praktische Alternative dar, die überzeugende Vorteile mit sich bringt. So gehen von Photovoltaikanlagen keine Geräusche aus, sie bedeuten keine Verletzungsgefahr und passen bequem auf Dach oder Balkon. Hiermit sind sie auch für Privathaushalte interessant. Hinzu kommt, dass die Anschaffung der Paneele staatlich unterstützt wird und sie eine Einnahmequelle darstellen können. Dachfläche vermieten oder Strom einspeisen kommen dafür infrage.

Da sich bereits kleine Solaranlagen wirtschaftlich schnell lohnen können, sollte jeder seine Möglichkeiten überprüfen. Die Dächer von Haus, Geräteschuppen, Carport und selbst der Balkon können sich für die Montage der Zellen eignen. Einschränkungen oder große Veränderungen sind dafür nicht erforderlich. Selbst geringe Beiträge zur Stromversorgung rentieren sich. Photovoltaik ist auf lange Sicht damit eine gute Wahl und bereits in zahlreichen Formen und Formaten erhältlich. Von den solarbetriebenen Beleuchtungen im Garten bis hin zu faltbaren Zellen, die das Smartphone in der Mittagspause auf dem Tisch aufladen können, lässt sich daher für jeden Bedarf und sonnigen Bereich die passende Lösung finden. Selbst beim Camping setzen mittlerweile viele Menschen auf die Kraft der Sonne, denn mobile Paneele machen die Energiegewinnung überall möglich.

Einkommen steigern mit Solarenergie

Mit Photovoltaik auf dem eigenen Grundstück oder an der Wohnung lässt sich nicht nur der eigene Stromverbrauch anteilig oder sogar komplett abdecken. Es gibt weiterhin Möglichkeiten, an den Anlagen oder dem Strom zu verdienen. Wer ausreichend Platz und eine entsprechende Anbindung hat, kann beispielsweise eine Ladestation für E-Autos betreiben. Da diese ebenso wie nachhaltige Stromquellen an Beliebtheit gewinnen, kann sich die Investition rechnen. Unterstützungen für die Anlagen finden sich ebenfalls, sodass die Ausgaben geringer ausfallen als oftmals angenommen.

Wer keine Anlage finanzieren möchte oder mehr Platz hat als selbst benötigt wird, kann an Solarenergie dennoch verdienen. Hierfür stehen neben den Ladestationen zwei weitere Optionen zur Verfügung. Freistehende Dächer oder Flächen zu vermieten, ist eine dieser Möglichkeiten. Die Finanzierung wird dabei vollkommen übernommen. Durch die Vermietung kommen fortlaufend Einnahmen zustande. Diese lassen sich ebenfalls über das Einspeisen des Stroms in das Netz generieren. Bei diesen Methoden lohnt sich der Vergleich im individuellen Fall und eine darauf angepasste Planung nach dem Hauskauf im Sauerland. Neben den Bedingungen vor Ort spielen nicht zuletzt die finanziellen Möglichkeiten eine entscheidende Rolle.

Gut geeignete Lagen, aber ein unzureichendes Budget legen nahe, die Fläche der Dächer zu vermieten. Dies kann auch anteilig erfolgen, während die eigene Anlage je nach Möglichkeit angebaut und ausgeweitet wird.

Solarenergie für die Stromversorgung, die Heizung und das warme Wasser oder aber als Einnahmequelle zu nutzen, sollte von allen Eigentümern in Betracht gezogen werden. Denn neben gesenkten Kosten ist die positive Auswirkung auf die Umwelt ein nicht zu unterschätzender Faktor.