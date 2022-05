Social Media Workshop „Zeig, was Dein Verein zu bieten hat“

Alle Interessierten können kostenfrei teilnehmen

Die coronabedingten Einschränkungen sind weitestgehend weggefallen. Der Sportbetrieb und das Vereinsleben im Allgemeinen sind wieder fast normal möglich und überall werden wieder spannende und auch neue Angebote gemacht. Aber wie kann ein Verein die Jugendlichen und deren Familien erreichen? Eine Möglichkeit der Bekanntmachung und Bewerbung von Vereinsangeboten sind Social Media Kanäle. Hier setzt der Workshop an. Von Grundlagen zu Social Media Plattformen über die sogenannte Content-Creation bis hin zur Bild- und Videoeinbindung bietet der Workshop einen umfassenden Einstieg in das Thema und kann den Akteuren in Vereinen helfen, die Kanäle sinnvoll einzusetzen und geplant zu nutzen.

Gestartet wird am Dienstag, den 10. Mai, von 18 bis 20 Uhr mit einem Überblick über unterschiedliche Kanäle und deren Einsatzmöglichkeiten für Vereine. Der zweite Termin folgt am Dienstag, den 24. Mai, zur inhaltlichen Gestaltung und Planung von Beiträgen. Am Dienstag, den 31. Mai, findet der letzte Termin statt, bei dem es vor allem um Bilderstellung und einfache Bearbeitung geht.

Der Workshop findet komplett digital per Zoom statt. Es gibt keine Altersbegrenzung oder ein Mindestalter. Die Teilnahme ist kostenfrei, da der Workshop finanziell gefördert wird.

Um Anmeldung bis spätestens 08. Mai per Mail an info@sportjugend-olpe.org unter Angabe des Namens und der Mail-Adresse wird gebeten. Nach Anmeldungseingang wird eine Bestätigung inklusive Zugangslink zur Videokonferenz versendet. Der Workshop ist für Gruppenleiter*innen vom Kreis Olpe anerkannt.

Ermöglicht wird das Angebot im Rahmen der Ehrenamtsförderung im Programm Sports4Kids, durch die Unterstützung der Leader-Region Biggeland, des Programms „Sportplatz Kommune“ des Landessportbundes NRW und der Staatskanzlei, der Sparkassen im Kreis Olpe, der AOK Nordwest sowie der Firma Mennekes.

Weiterführende Informationen zum Programm gibt die Sportjugend im Kreissportbund Olpe e.V..

Ihre Ansprechpartnerin:

Hanna Reifenrath (Fachkraft Jugendarbeit)

Sportjugend im Kreissportbund Olpe e.V.

Tel: 02761/94298-22

Mail: info@sportjugend-olpe.org