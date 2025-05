Social Award viermal im Sauerland vergeben

Volksbank Sauerland zeichnet engagierte Schülerinnen und Schüler aus

Ein starkes Zeichen der Anerkennung für Schülerinnen und Schüler, die sich durch ihr bemerkenswertes soziales Engagement auszeichnen, wurde Ende Januar bei einer Preisverleihung in der Kleinen Freiheit in Fleckenberg gefeiert. Die Volksbank Sauerland ehrte Jugendliche, die sich über das Normale hinaus für die Gesellschaft einsetzen.

Alle zwei Jahre wird von der Genossenschaftsbank der Social Award vergeben. Er würdigt junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren, die sich durch ihr freiwilliges Engagement besonders hervortun. „Als Genossenschaftsbank legen wir besonderen Wert darauf, das soziale Engagement junger Menschen zu fördern und nachdrücklich zu unterstützen“, betonte Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland.

In diesem Jahr wurden vier Projekte ausgezeichnet: die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus mit Courage“ am Gymnasium Meschede, der Wahlpflichtkurs „Wir für die anderen“ der Schule am Wilzenberg, die Schülervertretung der Lessing Realschule Grevenbrück sowie Maya Fischer und Leonie Trenkamp für das Projekt „Lächelndes Herzchen“ an der Sekundarschule Medebach. Die Preisträger erhielten jeweils eine Siegprämie von jeweils 500 Euro.



Wir für die anderen

Beispielhaft für alle anderen Projekte, lässt sich am Beispiel der Schmallenberger Hauptschule am Wilzenberg das Engagement der Schülerinnen und Schüler und der verantwortlichen Lehrkräfte aufzeigen. Im Rahmen des neuen sozialen Angebots „Wir für die anderen“ besuchen jeweils eine Lehrerin und sieben Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs der Schule am Wilzenberg an einem Vormittag in der Woche die Tagespflege-Stationen St. Alexander und Weitblick in Schmallenberg. Dort interagieren sie mit sieben bis 18 Gästen, tauschen Erinnerungen aus, spielen Gesellschaftsspiele und lernen einfühlsam mit demenzkranken Menschen umzugehen. Die Schülerinnen und Schüler schätzen die bereichernde Erfahrung und engagieren sich liebevoll in der Pflegeeinrichtung, was ihnen viel Freude bereitet und ihr Verständnis für die Bedürfnisse anderer stärkt.



Beim Besuch der Tagespflege Weitblick in Schmallenberg im Februar begleitete Frau Lutter als Lehrerin die Schülerinnen und Schüler. Auch Schulleiter Ansgar Nückel überzeugte sich von der herzlichen Atmosphäre, die zwischen den Schülern und den Gästen der Tagespflege herrschte. Nach einer kreativen Vorstellungsrunde wurde mit den Senioren gespielt, aus der Schule erzählt und viel gelacht. Auf Nachfrage bekundeten alle Schülerinnen und Schüler, wie viel Freude ihnen der wöchentliche Besuch und die Zusammenkunft mit den alten Menschen in der Tagespflege bringe. Erinnert das Wahlpflichtfach mit dem Besuch der Tagespflege doch auch an die schönen Begegnungen und Treffen mit Opa und Oma, Tante und Onkel in der Familie.



Fazit des neugierigen Beobachters: Es wäre sicherlich nicht falsch, wenn es mehrere solcher Initiativen geben würde, bei der sich die älteren und jüngeren Generationen begegnen und miteinander austauschen. Die Hauptschule am Wilzenberg hat den Anfang gemacht. Weiter so!