So klingt das Sauerland: Volksbank-Gala Night of Sounds 2025

Für wahre Beifallsstürme sorgten am Wochenende zwei Aufführungen der bekannten Volksbank-Gala „Night of Sounds“ in der Stadthalle Schmallenberg. Aufgrund der enormen Nachfrage gab es nach der Aufführung am Samstagabend diesmal noch ein Zusatzkonzert am Sonntagnachmittag. Zweitausend restlos begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten ein knapp dreistündiges Konzert der Extraklasse.



Für eine bunte musikalische Unterhaltung mit besonderen Momenten sorgten der Frauenchor Aviva, die Junge Philharmonie Lennestadt, der Männerchor Gaudium und der Junge Chor Eslohe. Klassik trifft auf Pop. Hier war der Name Programm. Begleitet wurden die einzelnen Konzertstücke aus Klassik, Rock und Pop von optisch beeindruckenden Lichteffekten, die Bühne und Stadthalle Halle in ein stimmungsvolles Farbenmeer tauchten.

Leidenschaft und Begeisterung

Das leidenschaftliche aufspielende Orchester, die harmonierenden Chöre und herausragende Solisten und Solistinnen, wie die Violinkünstlerin Esther Delport-Lamanna oder die Mezzosopranistin Madeleine Shari Wulf boten ein großartiges Klangfeuerwerk. Michael Nathen dirigierte und arrangierte alles mit unglaublicher Freude und Hingabe. Uli Sprenger feierte mit seinem Sauerland-Lied „Egal, was kommt“ eine Premiere. Als Moderatorin transportiere die bekannte TV-Moderatorin Anne Wilmes die unvergleichliche Atmosphäre mit herzlicher Freude und Können in die bis auf den letzten Platz besetzte Stadthalle.

Im Jahr 2011 gegründet, gehört das jährliche Konzert „Night of Sounds“ zu den absoluten Höhepunkten in der Musiklandschaft des Sauerlandes. Die Eindrücke vom Konzert am Sonntagnachmittag in der Stadthalle Schmallenberg lassen die Freude auf das Konzert 2026 – dann in der Festhalle Eslpe – weiter steigen. (Andreas Krämer) – Fotos: Klaus-Peter Kappest