So kann eine neue Haustür dabei helfen, Energie zu sparen

Viele Eigenheimbesitzer im Sauerland denken in diesen Tagen über Einsparungen von Energie und eine energieeffiziente Umgestaltung der vier Wände nach. Veränderungen an Fenstern oder Fassade stehen dabei meist an erster Stelle. Übersehen wird dabei allzu häufig, dass auch die Haustür für Wärmeverluste verantwortlich sein kann. Neben neuen Fenstern hilft daher insbesondere auch eine moderne, gut […]