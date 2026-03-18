Snowboard-Weltcup am Poppenberg: Hofmeister geht mit Rückenwind ins Saisonfinale in Winterberg

Hofmeister in Topform

Für die deutschen Stars wird das Event zum emotionalen Heimspiel mit freiem Eintritt für alle Zuschauer. Die deutsche Ausnahmeathletin hat mit ihrem Doppel-Podestplatz eindrucksvoll bewiesen, dass sie in Bestform ist. Bereits am Freitag, 20. März, um 11 Uhr stellt sie sich gemeinsam mit Teamkollege Stefan Baumeister und Snowboard Germany Präsident Prof. Michael Hölz im Restaurant des Landal-Ferienresorts den Fragen der Medien.

Doppelsieg als Vorbild

Die Erinnerungen an das Vorjahr lassen die heimischen Fans hoffen: Mit einem Paukenschlag im Teamwettbewerb verabschiedete sich das deutsche Raceboard-Team 2025 aus der Saison. Ramona Hofmeister und Elias Huber standen am Ende vor Cheyenne Loch und Stefan Baumeister auf dem Podest. Neben Hofmeister und Baumeister gehen weitere starke deutsche Athletinnen und Athleten an den Start:

Frauen: Ramona Hofmeister (WSV Bischofswiesen), Melanie Hochreiter (WSV Bischofswiesen), Mathilda Scheid (WSV Bischofswiesen), Aurelia Buccioni (SV Camp2Race), Yuna Taniguchi (WSV Bischofswiesen)

Männer: Stefan Baumeister (SC Aising-Pang), Yannik Angenend (FC Lengdorf), Elias Huber (SC Schellenberg), Ole Mikkel Prantl (WSV Königssee), Max Kühnhauser (WSV Königssee), Benedikt Riel (SK Ramsau), Samuel Vojtasek (SC Schellenberg)

Quelle: Winterberg Touristik und Wirtschaft

Programm und kostenlose Shuttle-Busse

Das Weltcup-Wochenende startet bereits am Freitag, 20. März, um 18.30 Uhr mit der öffentlichen Startnummernvergabe „Bei Möppi“ mitsamt Party, die bereits um 16 Uhr beginnt. Am Samstag, 21. März, folgen die Parallel-Slalom-Einzelrennen (Qualifikation ab 10 Uhr, Finals ab 14.30 Uhr). Den Abschluss bildet am Sonntag, 22. März, der Mixed-Team-Wettbewerb (Warm Up ab 13.45 Uhr, Entscheidung ab 15 Uhr).

Kostenlose Shuttle-Busse pendeln ab Kirmesplatz Winterberg (via Bahnhof) zum Poppenberg

Samstag: Hinfahrten 9.30, 13.30, 16.15 und 19 Uhr – Rückfahrten 16.30, 19.15, 21 und 0.15 Uhr;

Sonntag: Hinfahrten 13 und 14 Uhr – Rückfahrten 16.45 und 18 Uhr;

Winterberg zieht an einem Strang

„Die Olympiasieger nach den Spielen bei uns willkommen zu heißen, erfüllt uns mit Stolz“, betont Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann. „Mein größter Respekt gilt dem ‚Team Winterberg‘ – all den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die aus diesem Wettkampf ein echtes Fest machen.“

„Die mediale Aufmerksamkeit unmittelbar nach Olympia verleiht dem Event eine ganz besondere Strahlkraft“, ergänzt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft. „Für Winterberg ist das eine einmalige Visitenkarte als Weltklasse-Wintersportdestination.“ Mit Unterstützung von Sportland NRW und Westlotto ist auch die Finanzierung des Weltcups wie in den vergangenen Jahren gesichert.

Was bleibt, ist die Vorfreude auf ein Weltcup-Wochenende mit Spitzensport, vielen Fans, fantastischer Stimmung und hoffentlich deutschen Erfolgen.