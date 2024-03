Snowboard-Weltcup 2024 steigt am Wochenende in Winterberg

Winterberg. Grünes Licht vom Skiweltverband FIS! Der Snowboard-Weltcup im Parallelslalom 2024 am 9. und 10. März am Poppenberghang im Skiliftkarussell Winterberg kann nach der erfolgreichen Snow Control kommen. Und mit ihm auch ein ganz starkes deutsches Team mit der schon jetzt feststehenden Gesamtweltcup-Siegerin Ramona Hofmeister. Sie wird am kommenden Samstag die große Kristallkugel nach den letzten Einzel-Finals in dieser Saison in Empfang nehmen. Die Fans dürfen sich also wieder auf zwei Tage Snowboard-Spektakel freuen. Und dies sogar bei freiem Eintritt und einem bunten Rahmenprogramm mit DJ, Moderatoren, Party, Musik und gastronomischem Angebot. Fans und Besucher können den kostenlosen Shuttle-Service ab dem Kirmesplatz sowie dem Winterberger Bahnhof nutzen.

Mitten im Training erreicht Ramona Hofmeister die frohe Kunde ihres Gesamtweltcup-Sieges. „Das war sehr emotional, weil ich mitten im Training gar nicht damit gerechnet habe. Und auch sehr besonders, mit meinem Team zu feiern““, so die 27-Jährige. Der Gesamtsieg ist der Raceboarderin bei noch einem verbleibenden Weltcup nicht mehr zu nehmen. Grund ist die Absage des ursprünglichen Saison-Finales in Berchtesgaden, das eine Woche später geplant war, aber aufgrund von Schneemangels abgesagt werden musste. „Die Kristallkugel erneut vor heimischem Publikum überreicht zu bekommen, macht mich unglaublich stolz.“ Ramona Hofmeister ist diese Saison allen davongefahren, stand bereits fünfmal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auch in der Disziplinwertung Parallel Slalom führt die 27-Jährige das Feld an. Nachdem sie vor zwei Wochen bereits zum fünften Mal in Folge die kleine Kristallkugel im Parallel Riesenslalom gewonnen hat, könnte die Raceboarderin in Winterberg erstmals auch die zweite Disziplinwertungen für sich entscheiden. „Der Fokus in Winterberg liegt auf der Slalom-Kugel. Ganz klar. Ich hätte gerne viel Gepäck auf der Heimfahrt. Die Rennen dort sind immer cool – und die Atmosphäre will ich nutzen.“

Quelle: Miha Matavz/FIS FIS Snowboard World Cup – Winterberg GER – Snowboard Parallel Team Event – Team Germany 1 (BAUMEISTER Stefan and HOFMEISTER Ramona Theresia) © Miha Matavz/FIS

#TeamWinterberg: Helfer und Piste sind bereit

Winterberg jedenfalls ist bereit für das Saisonfinale. „Jetzt geht es in die heiße Phase der Vorbereitung und auch der Poppenberghang erhält den letzten Feinschliff vor dem Spitzensport-Event“, so Winfried Borgmann. Der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) kann sich auf sein #TeamWinterberg, 170 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, für das Großereignis verlassen. „Das Helfer-Team steht und die Verantwortlichkeiten im Organisationsteam sind verteilt. Jetzt geht es nochmal ans Eingemachte“, berichtet Klaus Brinkmann, der als ehrenamtlicher OK-Chef zusammen mit dem OK-Team einen großen Teil der Verantwortung trägt.

Los geht es am 9. März um 12 Uhr am Poppenberghang im Skiliftkarussell Winterberg mit der Qualifikation für die Einzel-Finals. Am Samstag ab 16 Uhr stehen dann jeweils die Entscheidungen bei den Männern und Frauen auf dem Programm. Tags darauf, am 10. März, beginnen um 14.30 Uhr die so genannten Seeding Runs mit dem anschließenden Finale der Mixed-Teams ab 15.35 Uhr.

Quelle: Miha Matavz/FIS FIS Snowboard World Cup – Winterberg GER – PSL – PINK Matthaeus AUT © Miha Matavz/FIS

Shuttle-Service und Aprés Ski-Party

Um einen reibungslosen und vor allem für die Fans entspannten Weltcup zu garantieren, werden am Samstag und Sonntag wieder kostenlose Shuttle-Busse eingesetzt. „Am Weltcup-Gelände selbst stehen keine Parkplätze zur Verfügung, die Straße in Richtung Poppenberghang wird daher auch für Publikums-Verkehr gesperrt sein an beiden Tagen“, erläutert Marius Tampier. Um zum Weltcup-Hang zu kommen, fahren die Shuttle-Busse in regelmäßigen Abständen ab dem Kirmesplatz in Richtung Skigebiet und auch wieder zurück. „Am Kirmesplatz im Zentrum Winterbergs stehen auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Shuttle-Busse halten zudem auch noch am Winterberger Bürgerbahnhof“, so der WTW-Eventmanager. Der Shuttle fährt wie folgt:

Samstag, 09. März:

Hinfahrten: 11:30 Uhr / 13:30 Uhr / 15:30 Uhr / 17:45 Uhr / 20:00 Uhr

Rückfahrten: 18:00 Uhr / 19:45 Uhr / 22:00 Uhr

Sonntag, 10. März:

Hinfahrten: 14:00 Uhr und 15:00 Uhr

Rückfahrten: 17:00 Uhr / 18:00 Uhr / 20:00 Uhr

Musik und Moderation während der Veranstaltung

Insbesondere die späteren Rückfahrten sind ein echter Gewinn für die Fans. Denn dann kommen sie vor allem am Samstag in den Genuss der Aprés Ski-Party. Getreu dem Motto „Erst Weltcup schauen, dann Party machen“ sorgen DJ Robin & DJ Basti sowie Lunax im Möppi Stadl direkt neben der Weltcup-Piste bereits ab 14 Uhr bis in den späten Abend für Stimmung und gute Laune. „Auch vor und während des Weltcups haben wir Musik, die Rennen selbst werden kompetent moderiert und natürlich ist am gesamten Wochenende auch für Speisen und Getränke in der Skihütten-Gastronomie gesorgt. Zudem haben wir eine Video-Wall installiert, auf der die Rennen und Ergebnisse gut zu verfolgen sind“, erläutert Marius Tampier.

Wer schon am Freitag, 8. März, um 18 Uhr ein wenig Weltcup-Luft schnuppern möchte, kann dies bei der offiziellen Startnummern-Vergabe an Möppis Hütte tun. Dann bietet sich eine gute Gelegenheit, die Weltcup-Asse hautnah zu erleben und sich vielleicht das ein oder andere Autogramm zu ergattern. Die Losfeen für die Startnummern kommen aus dem Nachwuchs des SC Hesseberg und Hesborn. Für Winfried Borgmann ist das Gesamt-Programm sehr reizvoll. „Wer möchte, kann vom 8. bis 10. März Wintersport, Weltcup und Party in Möppis Hütte in Kombination genießen. Was will man mehr.“