Arnsberger Adventskalender-App 2026

Die virtuelle Schneekugel der Stadt Arnsberg meldet sich pünktlich zur Adventszeit zurück: In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Arnsberg und einem breiten Netzwerk lokaler Unterstützer:innen verwandelt die Adventskalender-App das Smartphone ab dem 1. Dezember in einen digitalen Begleiter bis Heiligabend. Hinter den 24 Türchen verbergen sich neben lokalen Grußbotschaften mehr als 2.000 Sofortgewinne.



Das Spielprinzip setzt auf tägliche Spannung: Wer die App öffnet und die Schneekugel schüttelt, erfährt sofort, ob das Losglück zugeschlagen hat. Zu den Preisen zählen unter anderem zahlreiche Gutscheine aus dem Arnsberger Einzelhandel und der örtlichen Gastronomie, von denen sich viele direkt vor Ort einlösen lassen.



Preispaket im Wert von über 25.000 Euro



„Smartphone in die Hand, Schneekugel schütteln und sofort sehen, ob ein Gewinn herausspringt – leichter geht es nicht. Dank der großartigen Unterstützung unserer Sponsorinnen und Sponsoren ist auch diesmal wieder ein enorm vielseitiges Paket zusammengekommen“, erklärt Tatjana Schefers vom Stadtmarketing.



Insgesamt warten bis zum 24. Dezember Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro. Je nach Art des Gewinns erhalten die Teilnehmenden eine E-Mail mit den Infos zur direkten Einlösung, zur Abholung nach Absprache oder zum Postversand. Mitmachen dürfen alle ab 16 Jahren; für Gewinne, die Alkohol enthalten, liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.



Von Küchengeräten über Wellness bis in die Fußball-Arena



Die Bandbreite der Verlosung reicht von Veranstaltungstickets und Freizeiterlebnissen bis hin zu Haushaltsgeräten und kulinarischen Spezialitäten:



Die Brauerei C. & A. Veltins steuert 600 Sixpacks des neuen „VELTINS Helles Lager“ bei und legt als besonderes Highlight zwei Tribünentickets für die Erstligapartie des FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg im Februar 2027 obendrauf.



Mit mehreren hundert Gutscheinen für Bad, Sauna und Wellness beteiligt sich das NASS Neues Freizeitbad Arnsberg, der WILDWALD VOSSWINKEL vergibt 400 Eintrittskarten. Weitere Ausflugsziele steuern das Sauerland-Museum, die Freilichtbühne Herdringen, der Minigolf Sport Klub Neheim-Hüsten (20 Freikarten) sowie die Eventlocation Herr Nilsson mit Freikarten für ihr Comedyevent bei.



Neu im Kreis der Sponsoren ist die Cloer Elektrogeräte GmbH – sie verlost unter anderem ein Vakuumiergerät, Pancake Maker, Stabmixer-Sets und ihr bekanntes Herz-Waffeleisen. Die Gebr. Graef GmbH & Co. KG sorgt erneut mit fünf Milchaufschäumern und drei Gutscheinen für Graef’s Mundwerk in Arnsberg-Neheim für Gewinnchancen. Süße und feine Akzente setzen Gutscheine von Aurora Eis Neheim und Kaiserliche Köstlichkeiten in Arnsberg.



Für Bewegung sorgen das REMBE Pro Cycling Team und Zweirad Wierleuker mit Bike-Equipment und Einkaufsgutscheinen. Abgerundet wird die Auswahl durch einen Reisegutschein des TUI Reisecenters Stephan Hoppe, einen Gutschein der Buchhandlung Sonja Vieth sowie einen Weihnachtsbaum vom Biohof Nagel.



Als besonderes Highlight stellt die Quadflieg GmbH & Co. KG ein Kinderfahrrad des Modells woom GO 4 im Wert von über 500 Euro bereit.



Ermöglicht wird die Umsetzung der App durch die Sparkasse Mitten im Sauerland. „Wir sind sehr gerne wieder als Partner an Bord. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Arnsberger Betriebe und Einrichtungen hier an einem Strang ziehen, um den Menschen vor Ort eine abwechslungsreiche Adventszeit zu bereiten“, betont Petra Schmitz-Hermes von der Sparkasse Mitten im Sauerland.



Alle Sponsoren der Arnsberger Adventskalender-App 2026 im Überblick:

Sparkasse Mitten im Sauerland

Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG

WILDWALD VOSSWINKEL

Quadflieg GmbH & Co. KG

NASS Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH

Cloer Elektrogeräte GmbH

Graef GmbH & Co. KG

Zweirad Wierleuker

Biohof Nagel

REMBE Pro Cycling Team

Sauerland-Museum Arnsberg

Freilichtbühne Herdringen

Aurora Eis Neheim

Minigolf Sport Klub Neheim-Hüsten

Buchhandlung Sonja Vieth

Kaiserliche Köstlichkeiten

TUI Reisecenter Arnsberg

Herr Nilsson Eventlocation

Tägliche Videogrüße aus der Stadtgesellschaft



Neben den Sachpreisen lebt der Kalender vom lokalen Miteinander. Vereine, Schulen, Kitas, Werbegemeinschaften und weitere Arnsberger Institutionen haben erneut kurze Videoclips produziert – mal humorvoll, mal kreativ, mal besinnlich. Auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner richtet sich wieder mit einer eigenen Videobotschaft an die Nutzerinnen und Nutzer.



Wichtiger Hinweis für Vorjahres-Teilnehmende



Im vergangenen Jahr zählte die App täglich über 5.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer, hinzu kamen zahlreiche weitere Teilnahmen direkt über den Webbrowser. Daran will die Stadt Arnsberg 2026 anknüpfen. Wer bereits 2025 mitgeschüttelt hat, muss die App für die neue Runde allerdings noch einmal frisch herunterladen und sich neu registrieren, da alle Vorjahresdaten gemäß den Nutzungsbedingungen gelöscht wurden.



Die Anwendung steht kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store zum Download bereit. Alternativ ist die Teilnahme am Computer oder im mobilen Browser möglich unter dem Link https://arnsberg.event-countdown.de.