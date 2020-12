Smarte Konzepte – smarte Lösungen

Briloner Unternehmen CAB e-design bietet industrielle Elektrotechnik aus einer Hand

Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären der Inhaber eines Betriebes. Vielleicht handelt es sich um ein traditionsreiches Familienunternehmen; vielleicht haben Sie es aber auch vor Jahren selbst gegründet und zu dem gemacht, was es heute ist. Sie und Ihre Mitarbeiter sind unglaublich gut bei dem, was Sie tun, und Sie verfolgen Ihr Ziel mit voller Konzentration auf das Wesentliche. Aber die Zeiten haben sich geändert. Es geht inzwischen um so viel mehr als nur um das eigentliche Business. Überall lauern Fallstricke und Gefahren. Es muss ja nicht zwingend der befürchtete Blackout eintreten. Allein schon die gesetzlichen Auflagen und Normen, die erfüllt werden müssen, IT-Sicherheit, immer komplexer werdende Maschinen, Geschäftspartner, die von Ihrem Unternehmen den Grünen Fingerabdruck erwarten … wer kann das schon alles sicherstellen?

„Solche Herausforderungen sind in Betrieben heute an der Tagesordnung“, weiß Christopher Stimpel, Geschäftsführer des Briloner Unternehmens CAB e-design. „Oft wird viel Geld für Maschinen und Anlagen ausgegeben, aber über die Sicherung und Wartung der Steuerungen, wie sie im EDV-Bereich selbstverständlich sind, wird nicht ausreichend nachgedacht. Bei der Konzentration auf die eigene Kernkompetenz werden diese Dinge als nicht so eilig angesehen und verschoben auf irgendwann später, wenn mehr Zeit ist. Und richtig: Mehr Zeit kommt eigentlich nie! Zunächst geht das gut, aber irgendwann kann man die Augen davor nicht mehr verschließen – man benötigt Hilfe!“

Gute Entscheidung für die Spezialisten mit Knowhow

Genau hier kommt CAB e-design ins Spiel. Wo die betriebsinternen Kompetenzen nicht mehr ausreichen, es sich aber nicht rechnet, Personal für diese Aufgaben einzustellen bzw. zu qualifizieren, übernehmen die Briloner Spezialisten. „Egal, ob im Gesamten oder in Teilbereichen eines Betriebes – CAB e-design ist der kompetente Ansprechpartner für die Entwicklung und Installation von elektrischen Anlagen, aber auch bei allen Fragen zu Energiesystemen, steuerungstechnischen Komponenten und Infrastruktur von industrieller Datenkommunikation. Unser Knowhow kommt unseren Auftraggebern zugute“, verspricht Stimpel.

Der Sprung in die Selbstständigkeit

Christopher Stimpel war lange Zeit als Elektro-Montageleiter für das Briloner Unternehmen Egger im In- und Ausland tätig. Er ist sich sicher: „Meine gute Ausbildung, viel Berufserfahrung, umfangreiche Weiterbildung und ganz viel Wissbegierigkeit bildeten die Basis für meine Entscheidung zur Selbstständigkeit.“ Im Jahr 2017 war es dann soweit, zunächst mit einem kleinen Mitarbeiterstamm. „Alle meine Leute sind entweder in der Industrie großgeworden oder bringen ihre Fähigkeiten vom Technikstudium mit“, erklärt Stimpel. „Und wir wachsen weiter, schaffen neue Arbeitsplätze und bilden sehr engagiert aus.“

Der Geschäftsführer mit seinen Mitarbeitern. Foto: Jürgen Eckert

Engagement für den Nachwuchs und die Kunden

Verantwortung für den Nachwuchs – die übernimmt der Firmenchef nicht nur im eigenen Betrieb, sondern gibt sein Wissen auch als Dozent bei der Handwerkskammer Südwestfalen an Meisterschüler der Elektrotechnik weiter; ein Engagement, das er in gleicher Weise in jedes einzelne Kundenprojekt steckt. Bei CAB e-design ist der Chef selbst „dabei“ und für seine Auftraggeber ein verfügbarer Ansprechpartner. „Unser Angebot zeichnet sich nicht zuletzt auch dadurch aus, dass smarte Lösungen, von der Erstellung des Konzepts bis zur Übergabe, aus einer Hand angeboten werden. Energie- und Automatisierungstechnik, EDV, Maschinensteuerung, Schaltschränke, industrielle Netzwerke, optimale Stromversorgung am Standort, Gebäudemanagement usw. Ich kenne keinen Mitbewerber hier in der Region, der ein ähnlich umfangreiches Leistungspaket anbietet“, so Stimpel.

Blick zurück und nach vorn

Vier Jahre alt ist das Briloner Unternehmen inzwischen. „Das erste Geschäftsjahr war definitiv turbulent“, erinnert sich Christopher Stimpel. „Aber seitdem lief es von Jahr zu Jahr runder. Wir haben nun einen Punkt erreicht, an dem man deutlich spürt, dass sich sowohl der Bekanntheitsgrad als auch das Vertrauen der Kunden auf einem hohen Level eingependelt haben. Das gibt Mut für die nächsten Jahre und dafür wünsche ich mir weitere qualifizierte Mitarbeiter sowie Auszubildende. Es gibt viel zu tun bei CAB e-design!“

CAB e-design GmbH & Co. KG

Papestraße 19

59929 Brilon

Tel.: +49 (2961) 911030-0

Fax: +49 (2961) 911030-9

info@cab-edesign.de

www.cab-edesign.de