Slow Fashion-Materialkiste für Schulen und Gruppen

Online-Schulung für interessierte Lehrkräfte und Gruppenleiter*innen

Ideen zum Arbeiten mit Mode, Textilien und zum Thema Nachhaltigkeit. Für Schulen und Gruppen im Hochsauerlandkreis sind im Rahmen der „Textile 2021 – Festival für textile Kunst“ Slow Fashion-Projekte geplant. Unter anderem steht Schmallenberg eine eigene Slow-Fashion-Materialkiste dauerhaft zur Verfügung, die von Lehrkräften, Gruppenleiter*innen von Schulen, Vereinen oder Institutionen ausgeliehen werden darf. Zum interdisziplinären Arbeiten mit dem Material organisiert die Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V. Online-Schulungen zur Einführung.

Die nächste findet am Dienstag den 23.02.2021 von 16.00 bis 18.00 Uhr statt. Literatur, unterschiedliche Wollgarne, Rohprodukte der Textilherstellung als Fühl- und Tastproben, Aktionsideen, Spiele und noch mehr finden sich als Inspiration in der Materialkiste, die von „Eine Welt in der Schule“, dem Grundschulverband e.V. aus Bremen zusammengestellt wurde und in Schmallenberg nun dauerhaft ihren Platz gefunden hat. Sie kann über die Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V. leihweise für drei Wochen zur Verfügung gestellt werden und richtet sich an Kinder- und Jugendliche von 9 bis 16 Jahren. Einsetzen lässt sich diese beispielweise in den Fächern Kunst, Werken, textiles Gestalten, Geografie, Sachunterricht, Mathematik und Deutsch. Auch Gruppenleiter*innen, wie unter anderem aus der Kinder- und Jugendarbeit oder Vereinen, sind eingeladen damit zu arbeiten. Zudem wurden die Inhalte für den „Distanz- und Wechselunterricht“ komprimiert zusammengefasst, um damit flexibel auf die Corona-Pandemie reagieren zu können.

Am Dienstag den 23.02.2021 von 16.00 bis 18.00 Uhr findet zur Materialkiste eine Online-Schulung statt, durchgeführt von Ulrike Oltmanns und Svenja Jessen von „Eine Welt in der Schule“.Interessierte können sich bis zum 22.02.2021 bei Michaela Vollmers von der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V. melden: Tel. 02972.989 4216, m.vollmers@kamjks.de.

Veranstalter des Projektes ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg. In Zusammenarbeit mit „Eine Welt in der Schule“, dem Grundschulverband e.V. aus Bremen, und in Kooperation mit der JUGENDKUNSTSCHULE kunsthaus alte mühle e. V. aus Schmallenberg. Gefördert wird das Projekt von der LWL Kulturstiftung und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Kontakt für weitere Informationen und Anmeldung: JUGENDKUNSTSCHULE kunsthaus alte mühle e.V.

Michaela Vollmers, Kutscherweg 1 57392 Schmallenberg

Tel. 02972-989 4216 post@jugendkunstschule.info