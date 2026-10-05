Skigebiete wachsen zusammen: Skiliftkarussell Winterberg als gemeinsame Dachmarke

Neue Namen und aufeinander abgestimmte Logos machen diese Entwicklung jetzt sichtbar. Für Wintersportler bleibt der gemeinsame Skipass das Herzstück: ein Ticket, unterschiedliche Skigebiete, die zu einem zusammenwachsen, und eine große Auswahl an Wintererlebnissen.

In der vergangenen Saison haben die beteiligten Skigebiete erstmals erprobt, wie sich ihre Angebote enger miteinander verbinden und gemeinsam präsentieren lassen. Die Winterberg Touristik war dabei federführend für die Umsetzung und gemeinsame Kommunikation verantwortlich. Auf den Erfahrungen dieser ersten Saison baut das Skiliftkarussell nun auf: Die Zusammenarbeit wird dauerhaft fortgeführt und liegt organisatorisch wieder bei der Winterberg Touristik.

Ein gemeinsamer Name verbindet

Mit der neuen Saison wird die engere Verbindung bereits an den Namen sichtbar. Das Kerngebiet trägt weiterhin den etablierten Namen Skiliftkarussell Winterberg wie auch die Dachmarke. Aus dem bisherigen Skikarussell Altastenberg wird das Skiliftkarussell Altastenberg, das Postwiesen Skidorf Neuastenberg tritt künftig als Skiliftkarussell Postwiese auf. Auch die Pisten am Sahnehang und an der Ruhrquelle gehören zum Verbund.

Das verbindende Element „Skiliftkarussell“ schafft eine gemeinsame Markenfamilie und macht gleichzeitig deutlich: Jedes Teilgebiet hat seinen Standort, seine Besonderheiten und seinen Charakter. Alles zusammen macht die attraktive Vielfalt aus. Auch gestalterisch rücken die Gebiete zu einem zusammen. Das bekannte Logo des Skiliftkarussells Winterberg bleibt weitgehend erhalten. Das Logo Altastenbergs wird in Form und Farbgebung an die gemeinsame Markenwelt angepasst. Für das Skiliftkarussell Postwiese wurde ein vollständig neues Logo entwickelt. Alle drei Auftritte verbindet künftig der charakteristische Blauton des Skiliftkarussells Winterberg, der markante Pfeil und das gemeinsame Namenselement „Skiliftkarussell“. So entsteht eine visuelle Klammer für den Verbund, die die Bekanntheit der Dachmarke weiterhin nutzt, die Wiedererkennungswert erzeugt und den umliegenden Gebieten die Möglichkeit einräumt, ihre eigene Persönlichkeit ein Stück weit zu behalten.

Quelle: Stephan Peters Design

Etablierte Marke wird zum gemeinsamen Dach

Das Skiliftkarussell Winterberg steht künftig zugleich für das bekannte Kernskigebiet und als Dachmarke für das gemeinsame Angebot des Verbunds. Damit wird eine eingeführte, reichweitenstarke Marke konsequent weiterentwickelt.

Unter diesem Dach ergänzen sich unterschiedliche Wintersporterlebnisse: das große und vielseitige Kerngebiet Winterberg, sportliche und familienfreundliche Pisten in Altastenberg und das Angebot der Postwiese, das dörfliche Atmosphäre mit einer lebendigen SnowboardSzene verbindet. Familien, sportliche Fahrer, Anfänger und erfahrene Wintersportler finden innerhalb des Verbunds unterschiedliche Möglichkeiten – verbunden durch ein gemeinsames Ticket und den Skibus.

Alle Informationen über gemeinsame Kanäle

Auch die Kommunikation wird unter der Dachmarke Skiliftkarussell Winterberg gebündelt. Eine neue Website führt die Angebote zusammen. Social Media, Newsletter und Pressearbeit greifen Themen aus dem gesamten Verbund zentral auf. Kurze Informationswege ermöglichen eine hohe Aktualität und schaffen für Gäste eine zentrale Anlaufstelle für ihre Wintersportplanung. Die einzelnen Bereiche gewinnen über die reichweitenstarken gemeinsamen Kanäle zusätzliche Sichtbarkeit, während sie auf ihre eigenen nicht verzichten müssen. Sie behalten ihre Identität und die jeweiligen Stärken und Besonderheiten bleiben ein wesentlicher Teil des Gesamtangebots.

Ein Skipass schafft Freiheit und Auswahl

Herzstück des Verbunds bleibt der gemeinsame Skipass. Mit einem Ticket können Wintersportler die beteiligten Teilgebiete nutzen und ihren Skitag flexibel gestalten. Je nach Schneelage, Auslastung, Können und persönlichen Vorlieben entscheiden sie sich unter unterschiedlichen Angeboten.

An gut besuchten Tagen schafft die größere Auswahl für die Gäste zusätzliche Spielräume. Sie können Angebote im gesamten Verbund nutzen und ihren Skitag entsprechend der aktuellen Situation gestalten. Gleichzeitig rücken die Stärken der einzelnen Bereiche stärker ins Bewusstsein.

Dauerhafte Zusammenarbeit stärkt das Wintersportangebot

Aus dem zunächst erprobten Zusammenschluss wird damit ein dauerhaftes Angebot. Gemeinsame Marke, gemeinsame Kommunikation und gemeinsames Ticket verbinden die unterschiedlichen Skigebiete zu einem Gesamtangebot, das Gästen Orientierung, Auswahl und Flexibilität bietet. Der Verbund stärkt zugleich Winterberg als Urlaubsdestination und das alpine Angebot innerhalb der Wintersport-Arena Sauerland.

Kartenvorverkauf für 2026/27 läuft

Der Kartenvorverkauf für die Wintersaison 2026/27 ist bereits gestartet. Auch Saisonkarten sind erhältlich. Wintersportler können sich damit frühzeitig vorbereiten und startklar sein, sobald die neue Saison beginnt. Info: www.skiliftkarussell.de.