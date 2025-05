Ski Club Brilon: Erfolgreiche Norddeutsche Meisterschaften im Rhönradturnen

Am 03.05.2025 fanden in Bielefeld die Norddeutschen Meisterschaften im Rhönradturnen statt. Aus Brilon gingen sieben TurnerInnen in unterschiedlichen Altersklassen an den Start.

Für alle ging es um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften, die in diesem Jahr im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes in Leipzig stattfinden. Um diese begehrten Startplätze erreichen zu können, musste man es bei diesem Wettkampf unter die ersten 15 Plätze der jeweiligen Altersklasse schaffen. In der Bundesklasse müssen alle Starter ihre Küren in Sprung, Gerade und Spirale zeigen. Da das Starterfeld in Bielefeld mit knapp 90 TurnerInnen sehr groß war, war die Anspannung allen Brilonern anzumerken.

Charlotte Hoffmann startete in der Altersklasse B12 und konnte beste Leistungen zeigen. Sie setzte sich damit an die Spitze und sicherte sich den ersten Platz. Mit Pia Steinkemper, Aylin Wojtech und Sophie Beel gingen bei den 13-14 Jährigen für Brilon gleich drei Turnerinnen an den Start. Sophie zeigte Ihr Können in allen drei Disziplinen und wurde mit dem 4. Platz belohnt. Auch Aylin und Pia konnten sich mit ihren guten Leistungen die Plätze nach Leipzig sichern. Beide turnten Ihre Küren trotz der großen Nervenbelastung durch und erreichten damit den 14. und 15. Platz. Bei der Altersklasse B 15/16 lief es für Svea Tillisch und Enno Witiska ebenfalls sehr gut: Svea konnte trotz einer verletzungsbedingten Trainingspause im Winter die Bronze-Medaille mit nach Hause nehmen. Sie zeigte ihre Küren nahezu fehlerfrei. Auch Enno zeigte Nervenstärke: Nach sehr guten Leistungen in allen drei Disziplinen ist er Norddeutscher Meister seiner Altersklasse! Thea Mielke war die einzige Startern aus Brilon in der Altersklasse B 17/18. Das Ergebnis Ihrer Darbietung im Dreikampf ist ein guter 11. Platz.

Das gesamte Briloner Bundesklasse Team freut sich nun auf die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Leipzig und dankt dem Trainerteam herzlich für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Teilnahme an den Wettkämpfen.