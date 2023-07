Sitzbänke gestohlen

Den Ausblick genießen, Vesperpause einlegen oder die Natur beobachten – die Ruhebänke entlang der Wanderwege im Schmallenberger Sauerland werden sowohl von Gästen als auch von Einheimischen gerne und viel genutzt. Um deren Installation und Instandhaltung kümmern sich in den 83 Ortsteilen hauptsächlich ehrenamtliche Helfer, die in den Verkehrsvereinen organisiert sind. Der Verkehrsverein Jagdhaus hatte in dieser Funktion erst im Frühjahr 2023 insgesamt fünfzehn neue, hochwertige und einladende Rothaarsteig-Bänke angeschafft und installiert.

Quelle: Verkehrsverein Jagdhaus Zweites Restgestell in Jagdhaus (1)

Rothaar-Bänke demontiert und abtransportiert

Zwei davon wurden in der vergangenen Woche am Weg demontiert und abtransportiert. „Die Diebe haben das komplette Sitzgestell abtransportiert, an einer Stelle waren lediglich die Bodenverankerungen übrig.“, berichtet Rudolf Grobbel, vom Verkehrsverein Jagdhaus. „Von unserem ehrenamtlichen Wegewart wurden wir auf den Verlust hingewiesen. Die verbliebenen Bodenbefestigungen waren sogar noch mit Tannenzweigen abgedeckt, damit der Diebstahl nicht so schnell auffallen sollte. Wir haben direkt Anzeige gegen Unbekannt bei der örtlichen Polizeidienststelle erstattet.“

Der Verlust der Bänke ist, neben dem materiellen Wert, sehr ärgerlich, da sie doch durch ehrenamtliches Engagement errichtet wurden und nun inmitten der Hauptsaison entlang beliebter Wanderrouten fehlen. Sollte jemand in der Woche vom 23.06. bis 08.07.23 verdächtige Fahrzeuge rund um Jagdhaus gesichtet haben, so ist der Verkehrsverein für Hinweise dankbar.

Internet: www.schmallenberger-sauerland.de