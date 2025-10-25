Single-Wandern im Sauerland

Single-Wanderungen gehören im Sauerland inzwischen fest zum Freizeitangebot – auch wenn es sie hier erst seit etwa 2019 gibt. Die Gruppen sind überschaubar, meist zwischen sechs und zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was eine angenehme, lockere Atmosphäre schafft.



Eine Tour rund um den Listersee bei Attendorn zeigte, wie abwechslungsreich solche Ausflüge sein können. Auf einer rund zehn Kilometer langen Strecke, die in drei Stunden gut zu bewältigen ist, entstehen schnell Gespräche, man lacht gemeinsam und genießt die Natur. Zum Abschluss kehren die Wandergruppen oft in ein Ausflugslokal ein – am Listersee direkt mit Blick aufs Wasser.



Das Ziel dieser Wanderungen ist weniger die gezielte Partnersuche als vielmehr ein schöner Tag in netter Gesellschaft. Wer unterwegs Gleichgesinnte trifft, die ebenfalls gern draußen unterwegs sind, kann nebenbei vielleicht auch neue Freundschaften oder sogar mehr finden.



Der Trend nahm in der Corona-Zeit Fahrt auf und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Angebots an Spezialwanderungen. Regelmäßig finden diese Touren im Hochsauerlandkreis, im Kreis Olpe, in Hessen und weiteren Regionen Deutschlands statt. Begleitet werden sie von erfahrenen Guides, die nicht nur den Weg weisen, sondern unterwegs auch mit Rat und kleinen Geschichten zur Seite stehen.

