Am 8. Dezember 2024 um 15:30 Uhr lädt das Kreisorchester Hochsauerland zu einem außergewöhnlichen Konzert ins Kurhaus in Bad Fredeburg ein.

Unter dem Motto „Sinfonie der Einheit“ wird ein abwechslungsreiches und eindrucksvolles Programm präsentiert, das die musikalische Vielfalt feiert und gleichzeitig den 35. Jahrestag des Mauerfalls würdigt.

Vielfältiges Programm und hochkarätige Gäste

Das Herzstück des Konzerts ist die Sinfonie „Wir sind das Volk“ von Guido Rennert, der an diesem Nachmittag persönlich anwesend sein wird. Die Sinfonie für großes sinfonisches Blasorchester und Chor erinnert an die bewegenden Ereignisse rund um die Wiedervereinigung Deutschlands und bringt die damalige Aufbruchsstimmung eindrucksvoll zum Ausdruck.

Ein weiteres Highlight des Programms ist die Deutschlandpremiere des Tubakonzerts „Bandsterix und Tubelix“ von Ferrer Ferran, das von Daniel Ridder, Solo- Tubist im Musikkorps der Bundeswehr, virtuos interpretiert wird. Diese Aufführung würdigt zugleich die Tuba als „Instrument des Jahres 2024“ und zeigt die klangliche Vielfalt dieses beeindruckenden Instruments.

Mit der Aufführung von „High C’s“ von Two Steps from Hell, speziell für das Orchester arrangiert von Josef Kahle, einem Musiker aus den eigenen Reihen, wird die epische Kraft moderner Filmmusik auf die Bühne gebracht. Auch das Medley „Keen on Queen“ von Jörg Murschinski sorgt mit bekannten Rock-Klassikern der britischen Kultband für Gänsehautmomente.

Zu Gast ist der Chor „Fleckenberger Sound Projekt“

Neben den Orchesterdarbietungen wird das Fleckenberger Sound Projekt mit beeindruckenden Stimmen das Programm bereichern. Der Chor präsentiert ausgewählte Stücke und unterstreicht so die Vielfalt und Qualität der heimischen Musikszene. Gemeinsam mit dem Orchester schaffen die Sängerinnen und Sänger ein Konzerterlebnis, das tief verwurzelt ist und gleichzeitig den Blick über Grenzen hinaus richtet.

Regionale Wurzeln, globale Botschaft

Das Konzert zeigt nicht nur die musikalische Vielseitigkeit des Programms, sondern auch die enge Verbindung der Musiker zur Region. Die Mitglieder des Orchesters sind hauptsächlich engagierte Musiker aus den umliegenden Vereinen des Sauerlands und bilden zusammen einen Klangkörper, der durch Leidenschaft und Gemeinschaftssinn überzeugt. Die künstlerische Gesamtleitung liegt in den Händen von Mathias Pfläging, der mit seinem Team das Konzert auf höchstem Niveau vorbereitet hat.

Eine besondere Ehre für das Orchester und die Region ist, dass Friedrich Merz die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hat. Damit unterstreicht er die Bedeutung des Konzerts als kulturelles Highlight im Hochsauerland.

Ein Konzert, das verbindet

Das Jubiläumskonzert „Sinfonie der Einheit“ verbindet musikalische Exzellenz mit einer starken Botschaft. Es feiert die Einheit – auf nationaler, globaler und regionaler Ebene. Das Orchester, der Chor, das Publikum und die musikalischen Gäste gestalten gemeinsam ein Konzerterlebnis, das nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen berührt.

Karten und weitere Informationen:

Tickets sind im Vorverkauf unter vvk.sauerland-winds@vmb-hsk.de und an der Tageskasse erhältlich. Ab 14:45 Uhr beginnt der Einlass.