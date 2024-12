Nr. 1 in Deutschland: Silvesterlauf von Werl nach Soest

Der Sparkassen Silvesterlauf von Werl nach Soest wird auch weiterhin der größte Silvesterlauf Deutschlands bleiben. Mit aktuell 4.600 Anmeldungen freuen sich die Organisatoren um Ingo Schaffranka schon vor dem Ende der Voranmeldefrist über die hohe Nachfrage nach Startnummern. „An die Teilnehmerzahlen kommt kein anderer Silvesterlauf dran. Und die anmeldestärksten Tage kommen erst noch“, so Schaffranka mit Blick auf das nahende Ende des Voranmeldezeitraums.

Vom Silvesterlauf-Boom profitieren besonders die Organisationen und Vereine, die mit dem Erlös der Veranstaltung bedacht werden sollen. In diesem Jahr sind das die Johanniter sowie Projekte des Ski-Clubs Werl, von Blau-Weiß Büderich und des Zirkus San Pedro aus Werl.

Quelle: Silvesterlauf Werl-Soest 15km Hauptlauf beim Silvesterlauf 2023

Vorjahressieger bereits angemeldet

Auch sportlich bleibt der Silvesterlauf erstklassig: Vorjahressieger Tim Wagner (Bunert Wuppertal) ist bereits gemeldet. Einen erneuten Sololauf des 27-jährigen Wuppertalers will Malik Farhat (LG Hamm) wenn möglich verhindern. Farhat stand bereits 2022 auf dem Podest.

Im Feld der Frauen wird Lara Kiene (LG Hamm) vorne mitmischen. Die Drittplatzierte des Vorjahres kann selbstbewusst auf ihr Silvesterlauf-Debüt und eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Als Fünftplatzierte der Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften gehört sie zum engen Favoritenkreis. Zuletzt zeigte sich auch Sarah Schäperklaus (Marathon-Club Menden) in guter Form. Mit Platz 15 bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf unterstrich sie ihre Ambitionen auf eine vordere Platzierung im Hauptlauf.

Quelle: Silvesterlauf Werl-Soest Tim Wagner startet seinen Sololauf 2023

Den Startschuss für den 15-Kilometer-Hauptlauf gibt in diesem Jahr der amtierende Bürgermeister der Stadt Werl, Torben Höbrink. Er schickt das große Läuferfeld um 13:30 Uhr in Richtung Soest. Bereits vorher machen sich Wanderer, Walker und Nordic-Walker auf den Weg. Die Kinderläufe der DJK Werl finden auf der Wendepunktstrecke an der Werler Stadthalle statt, der „kleine“ Silvesterlauf über die fünf Kilometer Distanz startet an der Schützenhalle in Ampen.

Quelle: Silvesterlauf Werl-Soest vrnl Malik Farhat, Lara Kiene, Marvin Pufahl auch 2024 wieder am Start

Voranmeldungen werden noch bis zum 22. Dezember online und vergünstigt unter www.silvesterlauf.comentgegengenommen. Die Möglichkeit zur Nachmeldung besteht anschließend am 30. Dezember in der Werler Stadthalle sowie am 31. Dezember an den Startorten Werl (15 Kilometer und Schülerläufe) und Ampen (5 Kilometer).

15-Kilometer-Veranstaltung (Werl)

11:00 Uhr Volkswandern

11:05Uhr Kinderläufe

12:10 Uhr Walking

12:15 Uhr Nordic Walking

13:30 Uhr Sparkassen-Silvesterlauf 15 km

5-Kilometer-Veranstaltung (Ampen)

13:00 Uhr Silvesterlauf 5 km

13:05 Uhr Walking, Nordic Walking