„Silent Rider“ genießen besser

Stadtmarketing Warstein ruft Motorradfahrerinnen und -fahrer zur Rücksichtnahme auf

Darauf haben Viele sechs Monate lang gewartet: Endlich beginnt die Motorrad-Saison! Für andere ist es jedoch kein Grund zur Freude, denn einige wenige frisierte oder zu schnelle Motorräder verursachen unerträglichen Lärm. „2020 sind wir der Initiative „Silent Rider“ beigetreten, die sich gegen unnötigen Motorradlärm einsetzt. Das heißt, die vielen vernünftigen Motorradfahrerinnen und -fahrer begrüßen wir gerne in unserer Stadt. Nicht erwünscht sind aber jene, die zu laut oder zu schnell fahren“, unterstreicht Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Warsteiner Stadtmarketingvereins.

Die bundesweite Initiative „Silent Rider“ ist ein Zusammenschluss vieler betroffener Akteure, die auf diese Weise ihre Kräfte bündeln und Symbiosen schaffen, um Veränderungen herbei zu führen. Kern der Initiative sind acht Kommunen in der Eifel, die besonders stark betroffen sind. Der Stadtmarketingverein ist Fördermitglied der Initiative, um insbesondere die Bürgerinnen und Bürger in Niederbergheim und Hirschberg vor unnötigem Motorradlärm zu bewahren.

Jeroen Tepas: „Wir verfügen hier, mitten im Naturpark Arnsberger Wald, über wunderschöne naturnahe Landschaften, die man am besten in aller Ruhe genießt. Der Stadtmarketingverein Warstein ruft deshalb Motorradfahrerinnen und -fahrer auf, Rücksicht zu nehmen und in angemessener Geschwindigkeit zu fahren und so wenig Lärm wie möglich zu verursachen.“