Silbernes Lorbeerblatt für Olympia-Goldmedaillengewinnerin Hannah Neise aus Schmallenberg

Bundespräsident Steinmeier zeichnete heute, am 30. Mai in Schloss Bellevue die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking für ihre sportlichen Erfolge mit dem Silbernen Lorbeerblatt, der höchsten staatlichen Anerkennung für Spitzenleistungen im deutschen Sport aus. Unter den ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportlerin auch die für den BSC Winterberg startende Schmallenbergerin Hannah Neise. Sie hatte überraschend die Goldmedaille im Skeleton in Peking gewonnen.