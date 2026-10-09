Silber für ein Stück Sauerland zum Genießen

Gastronomische Akademie Deutschlands zeichnet „HEIMAT HUNGER HERZBLUT“ aus dem WOLL-Verlag aus – Friedrich Merz, Dirk Wiese und weitere bekannte Sauerländer verraten ihre Lieblingsgerichte

Ein Sauerland. Vier Köche. Zwölf Köpfe. Mit dieser außergewöhnlichen Idee haben Karsten Scholz und Niklas Thiemann ein Kochbuch geschaffen, das weit mehr bietet als Rezepte. „HEIMAT HUNGER HERZBLUT“, erschienen im WOLL-Verlag, wurde am Donnerstag, 8. Oktober 2026, in Frankfurt am Main beim Kulinarisch-Literarischen Wettbewerb der Gastronomischen Akademie Deutschlands (GAD) mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Was isst eigentlich Bundeskanzler Friedrich Merz am liebsten, wenn er an seine sauerländische Heimat denkt? Welches Gericht erinnert SPD-Politiker Dirk Wiese an seine Kindheit? Und was kommt bei Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner auf den Tisch?

Antworten auf diese und viele weitere kulinarische Fragen liefert das Buch „HEIMAT HUNGER HERZBLUT“. Doch die Autoren Karsten Scholz und Niklas Thiemann haben es nicht bei den persönlichen Lieblingsgerichten bekannter Sauerländer belassen. Vier Spitzenköche haben die Rezepte aufgegriffen, auf ihre Weise interpretiert und mit weiteren kulinarischen Kreationen ergänzt.

Entstanden ist eine ebenso unterhaltsame wie appetitanregende Mischung aus Kochbuch, Porträtsammlung und Liebeserklärung an das Sauerland. Ein Konzept, das jetzt auch die Fachjury der Gastronomischen Akademie Deutschlands überzeugte.

Quelle: WOLL-Verlag

Eine besondere Würdigung für regionale Kochkultur

In der Begründung für die Silbermedaille heißt es:

„Ein authentisches Werk über regionale Kochkultur, das kulinarische Tradition, persönliche Geschichten und hochwertige Fotografie gelungen verbindet. Besonders überzeugen die enge Verwurzelung mit der Region und die glaubwürdige Vermittlung dort gelebter Esskultur.“

Damit würdigt die Jury genau das, was die Besonderheit dieses Buches ausmacht: die Verbindung von Menschen, Heimat, Erinnerungen und zeitgemäßer Kochkunst.

Von Merz‘ Bachsaibling bis zu Wieses Kasseler

Zu den zwölf Persönlichkeiten, die ihre kulinarischen Vorlieben und persönlichen Erinnerungen beisteuern, gehören unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Dirk Wiese, Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner, der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering und ZOFF-Musiker Reiner Hänsch.

Friedrich Merz hat sich für einen gegrillten Bachsaibling aus der Ruhr mit Gurken-Kartoffelsalat entschieden. Spitzenkoch Martin Steiner entwickelte daraus einen confierten Bachsaibling, schonend in Papier gegart.

Dirk Wiese erinnert sich an Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, wie es früher bei seiner Großmutter in Brilon auf den Tisch kam. Für ihn ist dieses Gericht bis heute mit Heimat und Kindheit verbunden.

Ralf Paul Bittner verbindet mit dem Bratapfel persönliche Erinnerungen an gemeinsame Stunden mit der Familie. Und Reiner Hänsch, dessen Sauerland-Hymne längst Kultstatus besitzt, schwört auf eine ganz einfache Sauerländer Spezialität: die Knifte.

So erzählen die Gerichte Geschichten über die Menschen, ihre Herkunft und ihre ganz persönliche Beziehung zum Sauerland.

Vier Köche bringen Tradition und Moderne zusammen

Für die kulinarische Umsetzung konnten die Autoren vier renommierte Köche gewinnen: Martin Steiner von der Almer Schlossmühle in Brilon-Alme, Olaf Baumeister vom Hotel-Restaurant Seegarten am Sorpesee, Felix Weber aus der Hofstube im Hotel Deimann in Schmallenberg und Markus Pape vom Meisenheimer Hof.

Sie haben traditionelle Gerichte neu interpretiert, mit modernen Zubereitungsarten verbunden und eigene Kreationen beigesteuert. Insgesamt präsentiert das Buch zwanzig Gerichte – von der bodenständigen Sauerländer Küche bis zur raffinierten Gourmetküche.

Dabei geht es nicht darum, die ursprünglichen Rezepte zu verdrängen. Vielmehr zeigen die Köche, wie viel kulinarisches Potenzial in vertrauten Zutaten und überlieferten Gerichten steckt.

Die eindrucksvolle Fotografie von Niklas Thiemann, die persönlichen Porträts und ergänzende Geschichten über regionale Produkte und ihre Erzeuger machen das Buch auch zu einer Entdeckungsreise durch das Sauerland.

Aus einer Idee wurde ein ausgezeichnetes Gemeinschaftswerk

Die Idee zu „HEIMAT HUNGER HERZBLUT“ entstand bei einem geselligen Abend mit Markus Pape. Aus der anfänglichen Überlegung, ein Buch über die sauerländische Küche zu machen, entwickelte sich ein umfangreiches Gemeinschaftsprojekt.

Karsten Scholz brachte die Geschichten und Persönlichkeiten zusammen, Niklas Thiemann übernahm neben der Fotografie auch die Mitgestaltung des Gesamtkonzepts. Die vier Köche sorgten für die kulinarische Vielfalt.

Für den WOLL-Verlag ist die Silbermedaille eine besondere Anerkennung. Sie bestätigt zugleich den verlegerischen Anspruch, Bücher zu veröffentlichen, die die Menschen, Geschichten und Besonderheiten des Sauerlandes auf zeitgemäße Weise präsentieren.

„HEIMAT HUNGER HERZBLUT“ zeigt, dass Heimat nicht nur eine geografische Herkunft ist. Heimat steckt auch in Erinnerungen, in gemeinsamen Mahlzeiten und in den Gerichten, die Menschen ein Leben lang begleiten.

Dass dieses Sauerländer Gemeinschaftswerk nun mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde, ist eine schöne Bestätigung für alle Beteiligten – und ein weiterer Beweis dafür, dass das Sauerland auch kulinarisch einiges zu bieten hat.

Das Buch:

HEIMAT HUNGER HERZBLUT

Ein Sauerland. Vier Köche. Zwölf Köpfe.

Von Karsten Scholz und Niklas Thiemann

WOLL-Verlag, Schmallenberg

ISBN 978-3-912023-02-2

Preis: 19,90 Euro

www.woll-verlag.de

Quelle: privat