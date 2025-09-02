Silas Eifler & Gäste: Ein Kammerkonzert Abend in Arnsberg

Der Kultursommer Arnsberg hat ein weiteres musikalisches Highlight im Angebot: Der Musiker Silas Eifler präsentiert Kammermusikabend in der Auferstehungskirche in Arnsberg. Das Konzert findet am 07.09.2025 um 18:00 Uhr statt. Das Ensemble wurde eigens für dieses Programm zusammengestellt. An diesem Abend werden überwiegend eigene Kompositionen und Lieder von Silas Eifler zu hören sein.

Bereits im vergangenen Jahr fand ein Konzert in ähnlicher Besetzung in der Auferstehungskirche statt. Aufgrund des großen Erfolges kehrt Silas Eifler mit alten und neuen Kompositionen zurück in die Arnsberger Auferstehungskirche.

Silas Eiflers Musik ist geprägt von seiner klassischen Ausbildung, zeigt aber auch Einflüsse aus Jazz und internationaler Folklore. Er verbindet klassische Elemente mit modernen Spielweisen und Klangfarben zu einem eigenen Stil. Zu hören sind Lieder mit Gitarre und Gesang, Stücke für Streichorchester und Kompositionen für Duo- und Triobesetzung. Unter anderem werden Stücke aus seinem Programm “Fragmente” zu hören sein, das 2023 im Rahmen der Gastspielreihe “teatron netto” des TEATRON THEATER uraufgeführt wurde. Zum Ensemble gehören u. a. die Cellistin Astrid Nägele, die Geigerin Anna Neubert, die Klarinettistin Nadia Hashemi, sowie die Bratschistin Naomi Binder und weitere Gäste.

Nach ersten musikalischen Aktivitäten als Sänger, Gitarrist und Arrangeur mit seiner Band „Vanilla Boat Crew“ und ersten Theatererfahrungen in Projekten des TEATRON THEATERs studierte Silas Eifler Schulmusik an der Universität zu Köln. Heute arbeitet er als Komponist, Musiker und Darsteller in Projekten des Theater Marabu in Bonn und des TEATRON THEATERs sowie als Kontrabassist und Komponist des Kölner Ensembles für Klezmer und globaler Musik und in Projekten mit dem Tänzer und Choreographen Manuel Quero (“Flussgeflüster” & “Zwergenaufstand”). Es folgten Auszeichnungen, so erspielte er sich u. a. gemeinsam mit Tovte einen Sonderpreis beim Creole Weltmusik Wettbewerb 2019.

Mit seinen verschiedenen Projekten ist er regelmäßig auf Tourneen und Konzerten in ganz Deutschland, aber auch international unterwegs (Italien, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Spanien).

Der Eintritt ist frei!

Wann? Sonntag, 07.09.2025 um 18:00 Uhr

Wo? Auferstehungskirche Arnsberg

Neumarkt 3, 59821 Arnsberg