Sightseeing & Offroad-Fahrspaß abseits der Weg

Saisonstart für die Offroad Bustouren in Meschede und Bestwig mit neuem Programm

Führungen abseits der befestigten Straßen – per Offroad-Bustour können Sie die touristischen Highlights der Region rund um Meschede und Bestwig auf besondere Art erkunden. Eine spannende Mischung aus interessanten Führungen und Fahrspaß auf und abseits der normalen Straßen erwartet die Teilnehmer. Im Jahr 2025 finden die Offroad-Bustouren mit dem Berge Bus der Firma Knipschild-Reisen nun bereits in der 10. Saison statt. Traditionell dabei ist wie in jedem Jahr die Besichtigung des Diabas-Steinbruchs in Bestwig-Halbeswig. Bereits in den letzten Jahren gab es Programmvariationen, um immer wieder neue Attraktionen anzusteuern. Auch in diesem Jahr präsentiert die Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ ein variierendes Programm mit einigen spannenden Neuheiten, das Touren mit zwei unterschiedlichen Startpunkten beinhaltet. Wie schon in den letzten Jahren unterscheidet sich das Programm aller Touren zu den einzelnen Terminen voneinander.

Das diesjährige Programm für die etwa 4 stündigen Offroad-Bustouren wird folgendermaßen stattfinden:

Sonntag, 18. Mai 2025, ab Bestwig (Picknick-Tour)

Alte Kornmühle Ramsbeck, Veramed-Klinik (Führung von Außen), Picknick an der Veleda-Höhle Velmede, Führung Veleda-Höhle, Steinbruch Berlar

Hennedamm/Himmelstreppe, Lörmecketurm, Waldführung mit Förster zum Thema Waldkalamität, Café Droege Eversberg, Steinbruch Berlar

Veramed-Klinik (Führung von Außen), Bergbau-Wanderweg (Willibald-Stollen), Führung Alte

Kornmühle Ramsbeck, Grillen an der Kornmühle, Steinbruch Berlar

Welcome Hotel 1950er Jahre Führung, Historische Flugschule Flugplatz Schüren,

Picknick an der Veleda-Höhle Velmede, Führung Veleda-Höhle, Steinbruch Berlar

Küppelturm Freienohl, Historische Flugschule Flugplatz Schüren, Bewirtung am Flugplatz Schüren, Steinbruch Berlar

Hennedamm/Himmelstreppe, Lörmecketurm, Waldführung mit Förster zum Thema Waldkalamität, Café Droege Eversberg, Steinbruch Berlar

Karin Rickert begleitet als erfahrender Tourguide die Touren. Ein Kaffee/Kuchen-Stopp in einem urigen Sauerländer Café oder auch einem gemütlichen Picknick ist bei jeder Tour im Preis enthalten. Start ist jeweils um 13:30 Uhr. Der Preis pro Person beträgt 45,00 Euro für Erwachsene. Kinder dürfen ab einem Alter von 6 Jahren an der Offroad Bustour teilnehmen und zahlen einen verminderten Preis von 35,00 Euro bis zu einem Alter von 14 Jahren. Das Angebot ist nicht barrierefrei. Eine Anmeldung bis spätestens 1 Woche vor dem gewünschten Termin ist unbedingt erforderlich. Weitere Infos zur Anmeldung gibt es bei den Tourist-Informationen „Rund um den Hennesee“ in Meschede und Bestwig unter Tel: 02904-712810 und unter www.hennesee-sauerland.de/offroad-bustour-sauerland/.