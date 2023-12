Siegerehrung im Volksbank Sauerland Lauf Cup 2023

Der 3. Samstag im Dezember ist schon traditionsgemäß der feste jährliche Termin an dem das LAC Veltins Hochsauerland die Sieger und Platzierten dieser Laufserie im festlichen Rahmen würdig feiert. Aus allen Altersklassen von M/W 6 bis zur W 50 und M70 kamen Sportlerinnen und Sportler, die in zumindest 5 der 13 angebotenen Läufe verteilt übers ganze Jahr gefinisht haben. Aus der erreichten Platzierung im Zieleinlauf errechnen sich die Punkte, die am Ende die Sieger und Platzierten ergeben. Gegenüber dem Vorjahr waren erstmals Läufe in Allendorf, Fretter und Bestwig zu den bisherigen Läufen dazugekommen.



2023 fand die Ehrung erstmals im Rathaus in Bestwig statt. In allen Jahren zuvor wurde die Veranstaltung in der Kulturschmiede in Arnsberg durchgeführt. Der Vorsitzende des LAC Veltins Hochsauerland Lothar Kramer und seine Vorstandsmitglieder überreichten die Pokale, Präsente und die Urkunden. 61 Mädchen und Frauen und 74 Jungs und Männer waren zu ehren. Mit den Begleitpersonen zusammen waren etwa 180 Menschen gekommen.

„Wir haben eine würdige Veranstaltung angeboten“ so Lothar Kramer. Dabei wurden schon selbstverständlich umsonst Getränke angeboten und eine Tombola durchgeführt. „Wir wollen damit für die kleinen und die großen Sieger und deren Eltern, Geschwistern, Trainer und Betreuer ein Zeichen der aufrichtigen Wertschätzung wiedergeben. Der Volksbank Sauerland Lauf Cup, der 2023 unter diesem Namen bereits 14 Jahre (und insgesamt schon 24 Jahre) ausgerichtet wird, ist einer der Höhepunkte des LAC Veltins Hochsauerland neben dem Sparkassenmeeting und dem Finnensturm. Lothar: „Wir fühlen uns dort als eine große Sportfamilie.“

Quelle: Fotos sind von Mustafa Amet für das LAC Veltins Hochsauerland

Mit dem Eichholzcup in Arnsberg Anfang März startete die Serie, der Straßenlauf in Oeventrop Ende Oktober beendet den Lauf Cup. Dazwischen liegen fantastische Landschaftsläufe in wunderschöner Natur des Hochsauerlandes. Da fällt der Lauf in der City von Neheim etwas aus dem Rahmen bildet zugleich aber auch den Kontrast, der von Läufern gerne gewünscht wird. Die Sponsoren Volksbank Sauerland und auch Veltins haben ja gesagt zur Weiterführung der Laufserie, das LAC Veltins Hochsauerland ist auch für 2024 wieder dazu bereit; was natürlich immer vieler ehrenamtliche Helfer vor Ort in den Vereinen bedarf.

Die Sieger des Volksbank Sauerland Lauf Cup 2023 kamen aus den verschiedensten Orten und Vereinen im Hochsauerland und darüber hinaus. Ganz oben stand wieder einmal eine Dame aus dem Paderborner Verein Laufladen Endspurt und bei den Herren ein Mitglied des SC Hagen Wildewiese. Aber nicht nur diese Beiden waren begeistert von der Veranstaltung. Die Freude in einem großen Saal im Rampenlicht auf einer Bühne zu stehen und geehrt zu werden spiegelte sich vor allem im Gesicht der vielen jungen Sieger und Siegerinnen wider. Es gibt eine bleibende Erinnerung auch für die älteren LäuferInnen und mitgereisten Übungsleiter, Eltern und den Vorstand des LAC Veltins Hochsauerland. Auch die bei der Siegerehrung assistierende Karin Arens, langjährige Vorsitzende und Übungsleiterin vom TV Calle und zugleich Vertreterin des Sponsors Volksbank Sauerland, war sichtlich begeistert.

Quelle: Fotos sind von Mustafa Amet für das LAC Veltins Hochsauerland

Die Gesamtwertung der Damen führt 2023 die mehrfache Gesamt- und Altersklassensiegerin Luciene Cramer vom Laufladen Endspurt in Paderborn an. Carolina Hoff-Gerke vom SC Hagen Wildewiese belegte Platz 2 und war damit auch nicht zum ersten Mal in den langen Jahren zuvor auf einem Treppchen Platz zu finden. Erstmals allerdings auf dem Podium finden wir die Langstreckenläuferin Yvonne Keßler, sie startet für das Team Team Heroes/TeamAdrianLäuft. Die Freude stand allen im Gesicht.

Im Männerbereich dominierte in diesem Jahr Fabien Frieling vom SC Hagen Wildewiese, der in 6 Läufen 5-mal der Sieger und einmal der 2.e war. Ihm folgt auf Platz 2 ein Dauerteilnehmer oft Platzierter, der für den TSV Rüthen und Laufladen Endspurt Running Team startende Tobias Herrmann. Platz 3 für ein weiteren Sportler vom SC Hagen Wildewiese Malte Baehr Jahrgang 2002.

Die Veranstaltung endete mit einem sportlichen Weihnachts- und Silvesterlaufwunsch durch den Vorsitzenden und dem Dank an die vielen Helfer während des langen Laufjahres, den Sponsoren und zugleich allen ohne die weder diese Veranstaltung noch die Arbeit in den Vereinen mit diesem Ergebnis geleistet werden kann.

Die Altersklassensieger bis W/M15 sind:

W6: Tilda Drees TV Neheim

M6: Noah Klammt SC Hagen Wildewiese

W 7: Emilia Buchner TuS Rumbeck

M7: Theo Buchner TuS Rumbeck

W8: Elin Nolte SC Hagen-Wildewiese

M8: Adrian Rouven Stute TV Flerke

W 9 Mila Stemann TV Neheim

M9: Jonas Stahl TuS Rumbeck

W10: Luisa Schmidt VFL Fleckenberg

M10: Erik Eckhardt TV Schmallenberg

W11: Lilly Büse SC Hagen Wildewiese

M11: Matti Grobbel VfL Fleckenberg

W12: Sina Blaser TSV Bigge-Olsberg und Hannah Hins SC Hagen Wildewiese

M12: Emrik Leander Brinkhoff LV Oelde

W13: Mona Vielhaber TV Calle

M13: Julian Schmidt VfL Fleckenberg

W14: Greta Schmidt TV Schmallenberg

M14: Julian Hins SC Hagen Wildewiese

W15: Lya Bourgund TV Schmallenberg, Deutsche Meisterin über 3000m 2023

M15: Silas Guth SC Hagen Wildewiese

Michael Küsgen – Pressewart im LAC Veltins Hochsauerland – Die Fotos sind von Mustafa Amet für das LAC Veltins Hochsauerland