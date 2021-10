Sieg in der Gesamtwertung trotz schwerem Sturz im Finale

In einem nervenaufreibenden Finale im schweizerischen Ort Bellwald sicherte sich Downhill Pilot Jesse Schulte vom RC Victoria Neheim den Gesamtsieg des IXS Downhill Cup. Obwohl der Youngster mit sattem Vorsprung ins abschliessende Rennwochenende ging, machte es Schulte nochmal spannend. Während er im Vorlauf am Samstag mit dem 4. Platz alles unter Kontrolle hatte, machte ihm im Finale am Sonntag ein schwerer Sturz zu schaffen. „In einer Einfahrt in ein ruppiges Steinfeld habe ich kurz nicht aufgepasst und bin hart zu Boden gegangen. Das wäre es fast gewesen mit meinem guten Ergebnis“, lautete Schultes kurzer Kommentar. Trotzdem rettete sich der Bike mit kaputtem Helm und Schmerzen ins Ziel und sicher sich mit einem 10. Platz wertvolle Punkte für die Gesamtwertung. In dieser lag er vor dem Deutschen Leif Kohlgruber und dem Bulgaren Roberto Vasiler. Der IXS Downhill Cup wurde in diesem Jahr in Pamporovo (Bulgarien), Semmering (Österreich), Winterberg (Deutschland) und Bellwald (Schweiz) ausgetragen. Insgesamt starteten in Jesse Schultes Kategorie U17 Pro 39 Fahrer aus ganz Europa. Unterstützt wird das „RC Victoria Neheim“-Mitglied vom Team SKS Sauerland NRW und dem heimischen Unternehmen SkiXBike Winterberg.