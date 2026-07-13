Sieben Kilometer, vier Einkehr-Stopps: Kulinarisch wandern durch Winterberg

Wandern und dabei die Region schmecken: Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) bietet mit der geführten „Entdeckertour mit Biss & Genuss“ von Mai bis Oktober jeden Samstag eine kulinarische Rundwanderung an. Auf rund sieben Kilometern führt ein Wanderguide die Gruppe über den Rothaarsteig, vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie der St. Georg Sprungschanze und der VELTINS-EisArena. An vier Einkehrstationen kommen jeweils Spezialitäten des Hauses auf den Tisch. Insgesamt dauert die Tour vier Stunden.

Vier Stationen, vier Küchen

Der Guide führt die Wanderinnen und Wanderer nacheinander in vier Häuser, die für die Vielfalt der Winterberger Gastronomie stehen: Die erste Einkehr wartet an „Die Schanze“, danach folgt die Schneewittchen Hütte. Weiter geht es zum Eiscafé Cortina by Dolce, bevor die Runde im Pfälzer Weinlädchen ausklingt. An jeder Station bleiben rund dreißig Minuten Zeit, um die Portion zu genießen und die Beine hochzulegen. Die reine Wanderzeit beträgt etwa zwei Stunden – die anderen zwei entfallen auf die Einkehr. Wer sich freut, dass er nicht kilometerlang ohne Pause laufen muss, liegt richtig: Der Rhythmus aus Bewegung und Genuss ist Programm.

Der Weg führt vorbei an Winterbergs Wahrzeichen

Die Route über den Rothaarsteig zeigt Winterberg von seiner sportlichen und landschaftlichen Seite. An der St. Georg Sprungschanze erklärt der Guide, warum Winterberg zu den bekanntesten Wintersportorten Deutschlands gehört. Kurz danach geht der Blick zur Bobbahn in der VELTINS-EisArena, in der sich regelmäßig die Weltelite im Bob, Rodeln und Skeleton misst. Zwischen diesen Stationen bieten kleine Pfade weite Aussichten in die Landschaft des Hochsauerlands. So verbindet die Tour Natur, Regionalgeschichte und Genuss in einem Vormittag.

„Sport, Natur und regionale Küche gehören in Winterberg zusammen. Genau das zeigt unsere kulinarische Wanderung. Sieben Kilometer, vier Einkehrstopps und ein Guide, der Geschichten zu den Orten am Wegesrand erzählt, das bleibt in Erinnerung“, sagt Michaela Pelz, Tourismusförderin der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Termine, Preise, Anmeldung

Die Tour startet samstags um 10:00 Uhr an der Tourist-Information am Kurpark 4 in Winterberg. Sie kostet 39,00 Euro pro Person, Gruppen ab zehn Personen zahlen 35,00 Euro pro Person. Für Vereine, Firmen und Familienfeiern lassen sich zusätzlich Termine außerhalb des regulären Programms buchen. Die Gruppengröße liegt zwischen sechs und fünfzehn Personen, eine Teilnahme ist ab zwölf Jahren möglich. Wichtig zu wissen: Für Rollstühle und Kinderwagen ist die Route nicht geeignet, und wegen der servierten Speisen ist die Tour für Veganerinnen, Veganer und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten leider nicht die richtige Wahl. Festes Schuhwerk gehört zur Grundausstattung. Die Anmeldung läuft online über winterberg.de.

Quelle: Winterberg Touristik und Wirtschaft

Baustein im größeren Erlebnisprogramm

Die Entdeckertour ist Teil des Erlebnisprogramms „Wanderbares Winterberg“. Unter dem Titel „Erlebnisse & Führungen“ bündelt die WTW auf winterberg.de weitere geführte Angebote für die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg: Führungen durch die VELTINS-EisArena, Altstadt- und Nachtwächterrundgänge, geführte Natur- und Erlebniswanderungen sowie sportliche Formate wie Klettern und Bogenschießen. Ergänzt wird das Programm durch maßgeschneiderte Gruppen- und Teamevents. Alle Termine und die Online-Buchung finden sich unter: www.winterberg.de/erlebnisse.