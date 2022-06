Sie kommt wieder! WOK-WM in Winterberg

Winterberg. Nach einer langen Zeit ist es endlich wieder soweit – die VELTINS-EisArena wird am 12. November 2022 Austragungsort der WOK-WM, präsentiert von RaabTV! „Es ist neben der Junioren Weltmeisterschaft 2023 und der Weltmeisterschaft im Jahr 2024 ein weiteres großes Highlight“, so Stephan Pieper, Geschäftsführer der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH (SZW). „Wir freuen uns, dass wir so in einer eher tourismusarmen Zeit viele Gäste nach Winterberg locken können!“

Schon seit mehreren Monaten laufen die Gespräche zwischen dem SZW und den Produzenten der WOK-WM. Nun ist es offiziell und die Planungen gehen in die heiße Phase. „Die Veranstaltung wird einen großen Mehrwert sowohl für die VELTINS-EisArena als auch für die gesamte Region bringen“, so Pieper. „Winterberg wird eine große Medienpräsenz bekommen und viele Touristen werden an diesem Wochenende das Sauerland ansteuern.“

Das Event wird live bei ProSieben übertragen und kann natürlich hautnah in der VELTINS-EisArena erlebt werden.