Sie haben den Ausweis – wir haben die Filme!

Filmfriend – neues Filmportal für Kunden der Stadtbibliothek Brilon

Seit Jahren gehört die Ausleihe von eBooks, digitalen Zeitschriften, Zeitungen und elektronischen Hörbüchern zum selbstverständlichen Angebot der Stadtbibliothek Brilon.

Kunden können bequem von zuhause über den Computer, das Tablet oder das Smartphone über die Webseite www.onleihe24.de digitale Medien ausleihen.

Dieser Service, der von 50 Bibliotheken im Regierungsbezirk Arnsberg gemeinschaftlich angeboten wird, hat in Zeiten der Pandemie einen gehörigen Aufschwung erfahren.

Bis zu 25 % Nutzungssteigerungen verzeichnete die Stadtbibliothek im abgelaufenen Jahr.

Ein weiteres attraktives digitales Angebot legt die Bibliothek in Brilon ihren Kunden nun „unter den Weihnachtsbaum“.

Filmfriend ist ein neues Filmportal, das über 2.400 Klassiker, Arthouse-Filme, Dokumentationen, Serien und Kinderfilme anbietet.

Die Handhabung ist einfach. Entweder nutzt der Kunde die Filmfriend-App oder er klickt auf der Startseite der Bibliothek www.stadtbibliothek-brilon.de den entsprechenden Link an. Dann einfach einen Film aussuchen, Kundennummer und Passwort eingeben und den Film anschauen.

„Die Stadtbibliothek Brilon wird noch hybrider. Sie bietet mit diesem attraktiven Service ein hochwertiges Filmangebot an, das den in der Bibliothek vorhandenen Bestand an DVDs zur Ausleihe optimal ergänzt. Dieses Angebot begrüße ich sehr, insbesondere auch im Hinblick auf die kontaktlose Nutzung der Bibliothek in diesen Corona-Zeiten.“ freut sich Bürgermeister Dr. Christof Bartsch über diesen neuen Service der Briloner Bibliothek.

Die Stadtbibliothek Brilon ist dem nordrhein-westfälischen Filmfriend-Verbund beigetreten. Deutschlandweit bieten bereits über 170 Bibliotheken ihren Kunden diesen Film-Stream-Service an. Weitere Infos unter www.filmfriend.de

Eine für ein Jahr gültige Kundenkarte der Stadtbibliothek Brilon kostet 14 €. Für Kinder und Jugendliche ist sie kostenfrei. Weitere Infos unter www.stadtbibliothek-brilon.de oder telefonisch unter Tel. 02961 / 794460

Kontakt: Ute Hachmann, Stadtbibliothek Tel. 02961 / 794461, Mail: u.hachmann@brilon.de