Sicherheit war Gold wert: Goldmünze als Preis für Unfallfreiheit ist Objekt des Monats September

Der Bergbau zählt historisch zu den gefährlichsten Arbeitsumfeldern – Unfälle in verschiedenen Schweregraden passierten unter Tage häufig. In den 1960er und frühen 1970er Jahren erlebte die Grube Ramsbeck eine umfassende Modernisierung. Der verstärkte Einsatz von schweren Bohrwagen, Lademaschinen und eine sich wandelnde Sprengtechnik brachten neue, komplexe Gefahren mit sich. Neben technischen Risiken führten auch Unachtsamkeit, Selbstüberschätzung oder die Missachtung von Sicherheitsregeln oft zu Unfällen.

Um dem vorzubeugen, spielte Arbeitssicherheit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine immer größere Rolle – auch, weil die rechtliche Haftungsverantwortung der Unternehmen bei Arbeitsunfällen verschärft wurde. Neben strengeren Vorschriften setzte die Betriebsleitung in Ramsbeck auf positive Anreize, um Sicherheitsbewusstsein und Regeltreue der Belegschaft zu stärken: Unter den Mitarbeitern wurden Preise für ein Jahr unfallfreies Arbeiten verlost. Das konnte ein Geldbetrag, ein Fahrrad oder eine Goldmünze wie diese sein. So fand diese österreichische Handelsmünze Mitte der 1960er Jahre einen unfallfreien Besitzer in Ramsbeck.

Mit der Reihe „Objekt des Monats“ rückt das Museum in Ramsbeck regelmäßig ein ausgewähltes Exponat in den Mittelpunkt und erzählt dessen Geschichte im Kontext des Ramsbecker Erzbergbaus. So erhalten Besucherinnen und Besucher immer wieder neue Einblicke in die versteckten Schätze der musealen Sammlung.