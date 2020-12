Sicherheit ist immer aktuell

Corona hat für uns alle Veränderungen gebracht. Größere Veranstaltungen finden kaum oder gar nicht mehr statt. Für das Team um Ludger Hilgenhaus hat sich damit ein neuer Aufgabenbereich aufgetan: Die Unterstützung bei den Corona-Schutzmaßnahmen.

„Wie spürt LH Security Service die Krise?“

„Mit Corona sind auf uns zusätzliche Aufgaben zugekommen“, so Ludger Hilgenhaus, der Sicherheit und Schutz schon vor der Pandemie großgeschrieben hat. Aus jahrelanger Erfahrung weiß LH Security Service um die Wichtigkeit und den Wert der richtigen Prävention. „Leider“, weiß Hilgenhaus, „wird der richtige Schutz meist erst zum Thema, wenn es zu spät ist. Nach dem Motto: ‚Wir haben das Unheil kommen sehen.’“

Nach der Karnevalszeit schlug die Firma neue Wege ein. Und so gehören nun – neben der Hauptaufgabe des Werk- & Objektschutzes – unterschiedlichste Aufgaben rund um das Thema „Unterstützung bei den neuen Schutzmaßnahmen.“

„Wir von LH passen uns den neuen Aufgaben flexibel an“

„Wichtig ist uns dabei, mit so viel Einfühlungsvermögen wie möglich vorzugehen“, erklärt Firmenchef Hilgenhaus. „Die Auswirkungen der Pandemie haben Veränderungen in unseren Alltag gebracht. Wir erleben eine Zeit, in der die Menschen auf sehr viele neue Reglungen achten müssen und da ist besonderes Fingerspitzengefühl und Verschwiegenheit gefragt.“

Schutz in sämtlichen Bereichen

Seit über zwanzig Jahren hat sich LH Security Service der Sicherheit und dem Schutz verschrieben. Spezialisiert auf die Bereiche Veranstaltungsschutz, Objektschutz, Werksschutz bis hin zum Empfang- und Pfortendienst für Unternehmen, weiß man daher genau, worauf man in einer Ausnahmesituation wie Corona achten muss. Mittlerweile beschäftigt er über 50 engagierte und bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag und Nacht mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.



Denn eines steht fest: Sicherheit ist nicht nur während Corona aktuell.

LH Security Service

Ludger Hilgenhaus

Marktplatz 6 | 59909 Bestwig-Ostwig

02904 / 70396

post@lh-security-service.de

www.lh-security-service.de