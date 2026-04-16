Iserlohn, 16. April 2026 – Zahlreiche interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Politiker folgten am Montagabend der Einladung von Sauerland Initiativ e.V. und der Wirtschaftsinitiative Nordkreis e.V. zur Diskussionsveranstaltung „Sicherheit im Wandel“ im Forum der Winner Spedition in Iserlohn. Im Mittelpunkt stand der Austausch mit dem Minister des Innern des Landes NRW Herbert Reul über aktuelle und zukünftige Herausforderungen der inneren Sicherheit.

Nach der Begrüßung durch die geschäftsführende Gesellschafterin der Winner Spedition, Gudrun Winner-Athens, sowie durch Tobias Metten als Vorsitzendem von Sauerland Initiativ eröffnete Innenminister Herbert Reul den Abend mit einem rund 30-minütigen Impulsvortrag. Darin ordnete er die Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen in das aktuelle Weltgeschehen ein. Insbesondere ging er auf die deutlich wachsende Bedeutung digitaler Bedrohungen, die gesellschaftlichen Veränderungen sowie die steigenden Anforderungen an Polizei und Sicherheitsbehörden ein.

„Viele Unternehmen im Sauerland sind Hidden Champions – Weltmarkführer in dem, was sie tun. Wer solche Werte gegründet hat, verwaltet, weiterentwickelt, an die nächste Generation weitergibt, für den ist eines ungeheuer wichtig: und das ist Sicherheit. Planungssicherheit, Standortsicherheit, Sicherheit hinsichtlich Energiekosten und mehr und mehr auch: Cybersicherheit. Die Gefahr, Opfer eines Cyberangriffs zu werden, war wohl noch nie so hoch wie aktuell. Gleichwohl ist das bei vielen noch nicht angekommen. Unternehmen müssen sich klar machen, dass ein Cyberangriff schnell in die Insolvenz führen kann. Cybersicherheit ist also Standortsicherheit, ist Investitionssicherheit und damit auch Voraussetzung für staatliche Handlungsfähigkeit, für wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftlichen Frieden.“, so der

Minister des Innern des Landes NRW, Herbert Reul MdL.

In der anschließenden offenen Diskussion, die von Jörg Bartmann als journalistischem Berater von Sauerland Initiativ, geleitetet wurde, nutzten die Gäste intensiv die Gelegenheit, dem Minister Fragen zu stellen und eigene Perspektiven einzubringen. Besonders im Fokus standen die Auswirkungen von Sicherheitsfragen auf das Stadtbild und das gesellschaftliche Zusammenleben, die zunehmende Radikalisierung im Internet sowie Strategien zur Prävention. Auch Cyber-Attacken und der Schutz von Wirtschaft, Verwaltung und privater Infrastruktur wurden engagiert diskutiert.

Der Vorstandsvorsitzende von Sauerland Initiativ e.V., Tobias Metten, zeigte sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden: „Die offenen und vielfach sehr persönlichen Worte des NRW-Innenministers haben gezeigt, wie wertvoll der direkte Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Landespolitik heute ist. Nur so kann Verständnis geschaffen werden für die aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen dringend notwendigen Anpassungen unserer bisherigen sicherheitspolitischen Strategie.“

Über uns:

Die Unternehmervereinigung Sauerland Initiativ e.V. setzt sich seit über 25 Jahren für das Sauerland und damit für eine der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands, ein. Engagiert sind in der Initiative namhafte Unternehmen aus nahezu allen Branchen und Wirtschaftsbereichen im Sauerland sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und öffentlichem Leben. Die Mitgliedsunternehmen – vom Gastronomiebetrieb bis zum international engagierten Weltmarktführer – stehen für mehr als 120.000 Mitarbeiter und für ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 52 Milliarden Euro.