SG LOK-Damen spielen in Bezirksliga

Nachwuchsspielerinnen erwünscht

Konzentriert kicken 25 durchtrainierte Spielerinnen sich die Bälle zu. Schon beim Training wird klar, dass diese jungen Frauen ein eingeschworenes Team und vom Fußball fasziniert sind.

Die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Lütringhausen-Oberveischede- Kleusheim ist vor 17 Jahren aus einer ehemaligen Mädchenmannschaft entstanden. Die letzten beiden Jahre hat sie auf Kreisliga-Ebene im Siegerland gespielt, da es im Kreis Olpe nicht mehr genügend Mannschaften gab, um einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. In der letzten Saison haben die Damen den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

„Fußball funktioniert nur als Mannschaft und dieses Team ist wirklich außergewöhnlich“, fasst Trainer Oliver Bieker zusammen. „Trotz der Altersunterschiede – die jüngste Spielerin ist 19, die älteste 36 Jahre alt – herrscht ein großartiger Zusammenhalt.“

Damenfußball ist viel technischer, weniger hart und körperbetont

„Schade ist, dass es immer noch Vorurteile gegenüber dem Damenfußball gibt“, so Bieker. „Frauen stehen den Männern in nichts nach, im Gegenteil, unser Team ist sehr ehrgeizig und wissbegierig und der Fußball lebt mehr von Technik und Taktik. Wir würden uns eine bessere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wünschen, damit wir den gleichen Stellenwert bekommen wie der Männerfußball.“

Der größte Erfolg neben dem Aufstieg in die Bezirksliga war bisher der 2. Platz im Feldpokal 2022. Da es keine Mädchenmannschaft beim LOK mehr gibt, könnte es zukünftig allerdings zu Nachwuchsproblemen kommen. Interessierte Spielerinnen ab 16 Jahren sind jederzeit herzlich willkommen!