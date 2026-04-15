Severin: Premium für alle – aus Sundern in die Welt

Über 130 Jahre Unternehmensgeschichte, ein klarer Heimatbezug und der Mut der Erneuerung

Die Marke Severin befindet sich bewusst in einer Phase der Weiterentwicklung. Im Gespräch mit dem WOLL-Magazin wird deutlich, warum der Standort Sundern dabei nicht nur Herkunft, sondern strategisches Zentrum ist – weshalb „Premium für alle“ mehr als ein Claim.



Sundern ist für Severin weit mehr als ein historisches Gründungsort. „Hier liegt das Herz unserer Marke“, betont Geschäftsführer Gerhard Sturm. Von hier aus werden heute Marke, Produktentwicklung, Vertrieb und zentrale Unternehmensfunktionen gesteuert. Emotional sei das Sauerland Teil der Identität, wirtschaftlich ein Stabilitätsanker und strategisch die Basis für internationale Entwicklung.

Quelle: Severin Elektrogeräte GmbH Gerhard Sturm Quelle: Severin Elektrogeräte GmbH Sascha Steinberg

Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, Machermentalität

Diese regionale Verwurzelung prägt auch die Unternehmenskultur. Bodenständigkeit, Verlässlichkeit und eine ausgeprägte Machermentalität bestimmen den Alltag.

„Wir diskutieren nicht endlos – wir setzen um“, beschreibt Sturm einen klaren Wettbewerbsvorteil. Entscheidungen seien nicht laut, sondern verlässlich – eine Haltung, die sich auch in den Produkten widerspiegele.



Mit dem aktuellen Marken-Relaunch richtet sich Severin bewusst jünger, emotionaler und designorientierter aus. Global Director Marketing & Product Strategy Sascha Steinberg spricht von einer Weiterentwicklung, nicht von einem Bruch: „Unsere neue Positionierung ‚Premium für alle‘ ist im Kern zutiefst sauerländisch: Qualität, die zugänglich bleibt – ohne Überheblichkeit.“ Premium bedeute heute nicht Luxus für wenige, sondern hochwertige Produkte, die sich gut anfühlen und den Alltag bereichern.

Die Küche verstehe man längst als sozialen Raum – als Ort für Genuss, Gemeinschaft und kleine Auszeiten. Genau hier möchte Severin als Feel-Good-Marke stattfinden. Design, Nutzungserlebnis und Atmosphäre rücken stärker in den Fokus, ohne den Markenkern aus den Augen zu verlieren: zuverlässige Technik, fairer Preis und ein hoher Serviceanspruch.

Quelle: Severin

Kundennähe, Erreichbarkeit und Lösungsorientierung

Service gehört bei Severin seit Jahrzehnten zur DNA. Schon in den 1960er-Jahren setzte das Unternehmen mit einem 48-Stunden-Kundendienst Maßstäbe. Dieser Anspruch gilt bis heute. „Verantwortung endet für uns nicht am Verkaufsregal“, so Sturm. Kundennähe, Erreichbarkeit und Lösungsorientierung seien integraler Bestandteil der Marke – gerade in einer Zeit zunehmender Anonymität.

Eine zentrale Rolle im Wandel spielen die Mitarbeitenden. Viele bringen jahrzehntelange Erfahrungen mit, ergänzt durch neue Impulse jüngerer Kolleginnen und Kollegen.

„Unsere Mitarbeitenden sind die Träger der Transformation“, betont Steinberg. Severin biete Gestaltungsspielraum, moderne Arbeitsstrukturen und internationale Perspektiven – ohne die Region verlassen zu müssen.



Gerade für junge, gut ausgebildete Sauerländerinnen und Sauerländer sei das ein starkes Argument. „Man muss nicht nach Berlin oder ins Ausland gehen, um an einer Marke zu arbeiten, die Design, Lifestyle und Qualität verbindet“, sagt Sturm.

„Man kann es auch hier tun. In Sundern.“

Severin zeigt, wie regionale Verantwortung und internationale Ambition kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig stärken. Oder, wie es die neue Markenhaltung formuliert: Premium für alle – aus dem Sauerland heraus.

www.severin.com

Quelle: Severin