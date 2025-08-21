Sensationeller Auftakt bei D-Tour: Heidemann holt Bergtrikot – Rottmann spurtet auf Platz zehn

Miguel Heidemann im Bergtrikot der Deutschland-Tour. Foto: Mario Stiehl

Dem Team REMBE | rad-net ist ein sensationeller Start in die Lidl Deutschland-Tour gelungen. Auf der ersten Etappe holte sich Miguel Heidemann das Bergtrikot und Jonathan Rottmann spurtete auf Rang zehn – und war damit obendrein bester Deutscher.

Gestern stand zunächst ein 3,1 Kilometer langer Prolog rund um die Zeche Zollverein in Essen auf dem Programm, in dem Rottmann als 28. bereits bester REMBE | rad-net-Fahrer und bester Fahrer eines Continental-Teams war.

WOLL-Redakteur Jon Knolle fährt über 120 Kilometer in der Spitzengruppe mit

Heute bestimmte das sauerländische Team das 202,6 Kilometer lange Teilstück von Essen nach Herford maßgeblich mit. Mit Miguel Heidemann und Jon Knolle hatten gleich zwei Fahrer den Sprung in die vierköpfige Ausreißergruppe des Tages geschafft. Zwei Bergwertungen mussten unterwegs überquert werden und beide Male war Heidemann erster Fahrer am Gipfel, was ihm das Bergtrikot einbrachte. «Ich freue mich sehr über das Trikot – insbesondere aber, dass ich meiner Mannschaft und unseren Sponsoren bei unserem Jahreshighlight etwas zurückgeben kann. Morgen auf der Etappe in Richtung Sauerland, der Heimat des Teams, im Bergtrikot unterwegs zu sein, wird sicherlich etwas Besonderes», so Heidemann.

13 Kilometer vor dem Ziel wurde das Quartett wieder vom Peloton gestellt und alles lief auf einen Massensprint hinaus. Rottmann wurde von REMBE | rad-net-Roadcaptain Roger Kluge gut in Position gebracht und fuhr mit Platz zehn hinter gestandenen WorldTour-Profis wie Tagessieger Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) und Jonathan Milan (Lidl-Trek), der Zweiter wurde, ein ganz starkes Resultat ein. «Mit dem zehnten Platz bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber ich ärgere mich auch ein bisschen, denn in der letzten Kurve habe ich meine gute Position etwas eingebüßt. Ich bin Roger super dankbar, dass er mich so gut durchs Feld pilotiert und positioniert hat. Das war einfach mega», sagte Rottmann.

Morgen geht es bei der Deutschland-Tour ins Sauerland. Die zweite Etappe verläuft über 190,3 Kilometer von Herford nach Arnsberg. Auch am Samstag beginnt die dritte Etappe in Arnsberg.

Das Team REMBE | rad-net bei der Lidl Deutschland-Tour (UCI 2.Pro)

Johannes Adamietz, Miguel Heidemann, Jon Knolle, Roger Kluge, Jonathan Rottmann, Ole Theiler

Sportliche Leitung: Wolfgang Oschwald, Dirk Schlosser