Sensation für das Sauerland: Lena Schätte gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 2026

Es ist ein literarischer Moment, der weit über das Sauerland hinausstrahlt: Die in Lüdenscheid geborene und heute in Altena wohnende Autorin Lena Schätte ist mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2026 ausgezeichnet worden. Damit gewinnt erstmals seit langer Zeit wieder eine Autorin aus dem Sauerland einen der bedeutendsten Literaturpreise des deutschsprachigen Raums.

Für das Sauerland ist diese Auszeichnung weit mehr als eine gute Nachricht. Sie ist ein kulturelles Ausrufezeichen.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis gilt seit Jahrzehnten als Bühne der besten neuen deutschsprachigen Literatur. Anders als bei vielen anderen Literaturpreisen werden die Texte nicht für bereits erschienene Bücher ausgezeichnet. Die Autorinnen und Autoren lesen bislang unveröffentlichte Texte vor einer hochkarätigen Jury, die ihre Eindrücke unmittelbar und öffentlich diskutiert. Genau diese Offenheit macht den Wettbewerb einzigartig – und einen Sieg besonders wertvoll.

Namensgeberin des Preises ist die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973). Sie zählt zu den bedeutendsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre Werke über Sprache, Freiheit, Liebe und gesellschaftliche Verantwortung prägen die deutschsprachige Literatur bis heute. Dass der Preis ausgerechnet in ihrem 100. Geburtsjahr vergeben wird, verleiht der Auszeichnung zusätzliches Gewicht. Gleichzeitig bekam Lena Schätte auch den erstmals ausgelobten Publikumspreis. Ein faszinierender Erfolg für die Autorin aus Altena.

Quelle: Screenshot

Mit ihrem Erfolg rückt Lena Schätte nun in eine Reihe mit Autorinnen und Autoren, deren Karrieren in Klagenfurt ihren entscheidenden Aufschwung genommen haben. Der Bachmann-Preis öffnet Türen zu Verlagen, Lesungen und einem Millionenpublikum – und macht aus literarischen Talenten oft feste Größen der Gegenwartsliteratur.

Für das Sauerland ist dieser Erfolg ein Grund zum Stolz. Er zeigt, dass große Literatur nicht nur in den Metropolen entsteht. Sie wächst überall dort, wo Menschen genau beobachten, zuhören und den Mut haben, ihre Geschichten zu erzählen.

Das gesamte Team von WOLL gratuliert Lena Schätte herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Wir freuen uns darauf, ihren weiteren Weg zu begleiten.