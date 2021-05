Seniorensammeltaxi rollt los

CariBIC-Projekt startet ab Montag, 10. Mai, in Eslohe

Nun rollt das Seniorensammeltaxi in der Gemeinde Eslohe an. Das Pilotprojekt soll ab Montag, 10. Mai, älteren Bürgern ermöglichen, weiterhin eigenständig Termine und Einkäufe im Kernort Eslohe zu erledigen. Das Seniorensammeltaxi ist einzigartig im Hochsauerlandkreis und wurde vom CaritasBegegnungs- und Informationscentrum CariBIC in Eslohe ins Leben gerufen – jetzt kam die Bewilligung der Bezirksregierung Arnsberg. „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht“, sagen die Quartiersmanagerinnen Nela Riße und Steffi Habbel vom CariBIC.

Ziel

Mit dem Seniorensammeltaxi soll in den 46 Dörfern der Gemeinde Eslohe die Mobilität der älteren Bewohner verbessert werden. Das Angebot richtet sich an alle, die in ihrer Mobilität so stark eingeschränkt sind, dass sie den Linien- oder den Bürgerbus nicht mehr nutzen können oder Schwierigkeiten beim Tragen der Einkaufstasche haben. „So wollen wir die Senioren wieder mehr ins soziale Leben integrieren. Das fördert ihre Eigenständigkeit und vertreibt Einsamkeit“, sagt Steffi Habbel. „Auch die Angehörigen werden entlastet“, ergänzt Nela Riße. Zusätzlich werde so die Marktstruktur von Eslohes Ortskern unterstützt.

Ablauf

Das Seniorensammeltaxi startet zweimal in der Woche um 9 Uhr und holt die Senioren auch in den entlegenen Dörfern ab – beim Ein- und Aussteigen wird Hilfe angeboten. Im Ortskern von Eslohe angekommen, können sie ihre Wocheneinkäufe erledigen oder ihre persönlichen Termine wahrnehmen. Wer Unterstützung benötigt, wird von ehrenamtlichen Helfern beim Einkaufen begleitet. Nach drei Stunden Aufenthalt werden die Senioren nach Hause gefahren, wo ihre Einkäufe als Service in die Wohnung getragen werden.

Routen

Zwei Routen sollen pro Woche abgefahren werden – Tour 1 startet Montag und Tour 2 folgt dann am Donnerstag. Je nachdem, aus welchen Dörfern die angemeldeten Senioren kommen, werden die Strecken angepasst.

Tour 1: Eslohe, Bremscheid, Isingheim, Lüdingheim, Hengsbeck, Nieder- (ober)landenbeck, Henninghausen, Leckmart, Schwartmecke, Cobbenrode, Obermarpe, Niedermarpe, Kückelheim, Obersalwey, Niedersalwey, Sieperting, Eslohe Ortskern

Tour 2: Eslohe, Sallinghausen, Wenholthausen, Oesterberge, Büenfeld, Büemke, Nichtinghausen, Herhagen, Reiste, Beisinghausen, Lochtrop, Frielinghausen, Bremke, Eslohe Ortskern

Anmeldung

Die Organisation läuft über das Taxiunternehmen Fabri, das in Kooperation mit dem Unternehmen Westfalenbus eine Sondergenehmigung von der Bezirksregierung erhalten hat. Die Anmeldung für die Montagstour erfolgt immer freitags bis 12 Uhr. Für die Tour am Donnerstag müssen die Senioren sich bis spätestens mittwochs um 12 Uhr unter 02973/ 81414 bei Taxi Fabri anmelden. Die Fahrtkosten sind an die Westfalenbustarife anlehnt. Eine Fahrt zwischen einem Ortsteil und Eslohe kostet 3,40 Euro, innerhalb des Kernorts 2,10 Euro. Ein Tagesticket kostet pro Person 4,80

Euro.

Finanzierung

Dank der Leaderregion „4 mitten im Sauerland“ wird das Pilotprojekt im

Hochsauerlandkreis mit rund 13.000 Euro gefördert. Dazu kommen mehrere Spenden von heimischen Unternehmen und Vereinen: u.a. 1100 Euro vom Rotary Club Meschede-Warstein, 1000 Euro von Gefu Küchenboss aus Eslohe, 2000 Euro von der Sparkasse Mitten im Sauerland, 750 Euro von der Volksbank im Hochsauerland und 300 Euro von der Kolpingfamilie Eslohe.

Dauer

Angelegt ist das Projekt auf zwei Jahre. „Wir hoffen, dass die Esloher das

Seniorensammeltaxi gut annehmen – dann haben wir schon ein paar Ideen, wie das Angebot fortgeführt werden könnte“, sagen Nela Riße und Steffi Habbel vom CariBIC.